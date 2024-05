Idiakez: "Lo que vivimos hace dos semanas es insuperable"

Imanol Idiakez está relajado. La situación lo permite. Ha cumplido el objetivo con margen y ahora queda disfrutar de lo logrado. Aunque "hay tiempo para todo" sin distraerse demasiado. "Hay que saber distinguir. En la vida da tiempo para ponerte serio cuando hay que hacerlo y para reír cuando hay que reír. Cuando nos toca disfrutar, lo hacemos; si hay que hacer una celebración, perfecto. Y cuando hay que entrenar y jugar lo hacemos, como sucederá mañana", insistió esta mañana en la sala de prensa de Abegondo.

Lo cierto es que el Dépor afronta un final de temporada ya sin nada en juego. Aunque su rival sí, y un objetivo grande: el descenso. Bajo esa premisa, el técnico insiste en, sobre todo, ser competitivo y no dejarse llevar: "Le damos la importancia que tiene. Somos el Dépor, jugamos contra el Castellón que ha sido primero en su grupo y lo hacemos por un título. El objetivo principal está cumplido. Pero somos el Dépor. Hemos construido una forma de actuar que es ir a tope cada día y eso vamos a intentar".

El partido terminará pase lo que pase en fiesta. El Deportivo irá a Cuatro Caminos el sábado y a María Pita el domingo. E Idiakez tiene ganas: "Cuando te toca a ti no está mal después de ver a otros en la tele". Cree que, aunque será espectacular, será difícil igualar lo vivido hace 15 días antes del partido ante el Barça B: "No creo que nada pueda superarlo. Yo tenía nueve o diez años con la liga de la Real en el 82 y recuerdo la marea en Donosti. Y lo del otro día en A Coruña anda por ahí sino lo supera. Lo de hace dos semanas creo que es insuperable".

Preguntado por las palabras de Lucas Pérez sobre su futuro, Idiakez prefirió no meterse, aunque él ya está curado en salud después de tantos años de fútbol: "Yo ya tengo una edad que cada vez me decepcionan menos cosas y menos personas. Me quedo con la unión del vestuario, el trabajo y la unión de la afición y haber acercado al Dépor al lugar a donde debe estar. Me quedo con eso. Sería una estupidez por mi parte perder el tiempo en decepciones cuando tengo tantas alegrías a mi alrededor".

La selección gallega y la próxima temporada

El técnico vasco confirmó que ya ha mantenido las primeras conversaciones con Fernando Soriano de cara a planificar la próxima temporada, aunque no hay nada decidido: "Hemos tenido alguna conversación de cara al año. Antes de irnos de vacaciones concretaremos la hoja de ruta. Pero sin terminar la temporada actual y muy lejos de la que viene. Después del Castellón habrá más movimiento, pero estamos conversando para trazar la hoja de ruta".

Además, explicó que tiene pendiente una reunión con Diego Martínez para ver de qué forma los jugadores gallegos pueden participar en el amistoso de la irmandiña.