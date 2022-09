Estrella Galicia lidera el incremento de la producción de cerveza en todo el mundo

La consultora Epsilon Technologies coloca al presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, en la cima de los directivos españoles más influyentes de LinkedIn, superado solo por Ana Patricia Botín, la líder del gigante financiero Santander. Para la confección del ranking se tienen en cuenta el contenido que generan, si es original o no, la transparencia, las reflexiones personales, los comentarios sobre actualidad y el compromiso social. Nada habitual entre los altos cargos de las grandes corporaciones, más dados al silencio o a los mensajes encorsetados en esta y el resto de redes sociales. De regreso de las vacaciones, confesó ayer a sus seguidores “el regusto dulce” que le provoca la vuelta: “¡Por fin hemos podido relajarnos! Ver a tantas personas disfrutando de nuevo sin miedos, sin contención, me ha hecho tremendamente feliz y me ha cargado de energía. Sobre todo, cuando pienso en el alivio que esto ha supuesto para la hostelería y para el turismo”. Defiende “el desahogo necesario” frente a “las noticias que han insistido en aguarnos la fiesta con la amenaza de un invierno difícil” y, aunque comparte la sensación cada vez más generalizada de un cuarto trimestre “efectivamente, complicado”, apela a “plantar cara al pesimismo improductivo”. “Os invito a afrontar lo que queda de este 2022 con optimismo y con ilusión —afirma—. No tengo duda de que así lograremos superar este otoño y sortear los vaticinios catastrofistas”.

Él se aplica el cuento y una fuerte dosis de entusiasmo en su propia actividad. Durante la celebración de O Encontro del Centro de Estudios Universitarios de Galicia (Cesuga) en A Toxa a mediados de julio, Ignacio Rivera pronosticó la buena racha del turismo y un buen final de ejercicio para la compañía. “Vamos a seguir creciendo a dos dígitos, que es lo nuestro”, apuntó, antes de un arranque de 2023 “más duro” por “la crisis que viene y la inflación”. Si se confirman sus previsiones, Hijos de Rivera repetirá como claro protagonista del sector después de encabezar el incremento de la producción entre todas las grandes cerveceras del mundo el pasado año. La enseña coruñesa Estrella Galicia ocupa el puesto número 35 en el Top 40 de los fabricantes por volumen de ventas. Sube tres puestos respecto a 2020 tras un incremento del 27,9% en la producción, que alcanzó los 4,4 millones de hectolitros. El crecimiento medio en el sector fue del 4,9%. El podio está ocupado por la belga AB InBev, que rozó los 582 millones de hectolitros el pasado año; la holandesa Heineken, con 231,2 millones; y Carlsberg, danesa, que alcanzó los 119,6. La marca de cabecera de Hijos de Rivera experimentó el mayor avance de la producción, seguida de la chilena CCU (23%). “Muchos países de Europa occidental todavía trabajaban bajo las restricciones relacionadas con el COVID-19”, recuerda BarthHaas, una de las compañías de referencia en el abastecimiento de lúpulo y autora de los balances de la producción mundial de cerveza. Fue el caso de varias enseñas alemanas, “que tuvieron que absorber pérdidas de producción”. “Sin embargo, para los países de la mayoría de las demás regiones del mundo —señala el informe—, la situación se alivió un poco y las ventas aumentaron”. Estrella Galicia creará en Morás un edificio de oficinas con diseño basado en latas de cerveza Como en España. Entre hogares y hostelería, el consumo total de cerveza alcanzó los 40,04 millones de hectolitros, un 9,7% más que el ejercicio anterior —cuando la irrupción de la pandemia recortó las ventas un 11,6%—, aunque todavía por debajo de los niveles previos (41,3 millones de hectolitros en 2019). La producción de Mahou San Miguel rozó los 12 millones después de un alza del 10,3%; un 3,3% creció la de Damm (10,26 millones); el 9,3% la de Heineken (9,6 millones); por encima del 9% también se situó Compañía Cervecera de Canarias (0,95 millones de hectolitros);y un 13,9% el Grupo Ágora. Estrella Galicia es la única que sí superó su anterior marca y acumula una subida de la producción del 26,8% en comparación con 2019 (3,47 millones de hectolitros), según los datos de la patronal Cerveceros de España. En línea con la recuperación de las ventas, la cifra de negocio de Hijos de Rivera batió récord durante el pasado ejercicio: 601,4 millones de euros, lo que supone un avance del 27,4% sobre 2020. El beneficio remontó un 79%, con casi 95 millones de euros. La compañía asegura que mira “con ilusión” el actual 2022 con el inicio de las obras de construcción de su segunda factoría en Sao Paulo (Brasil), la ampliación de capacidad en Galicia con la planta de Morás en Arteixo —1.000 millones de litros anuales cuando estén concluidas las cuatro fases del proyecto— y el estreno de su filial en México.