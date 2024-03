Decathlon transformará sus tiendas en España, incluidas las 12 de Galicia

Decathlon, la firma deportiva multiespecialista, ha presentado su nueva imagen de marca y estrategia a nivel global para liderar el sector del deporte como una marca deportiva “única y de confianza”. Esta iniciativa implicará la reorganización de las más de 1.700 tiendas que tiene en todo el mundo, 175 de ellas en España. En Galicia dispone de 12 puntos físicos de venta, que se someterán a este mismo proceso.

En concreto, la multinacional ha subrayado que adopta una “ambiciosa estrategia global, que abarca una mejor experiencia cliente, un fuerte compromiso con la sostenibilidad y una modernización general de la empresa”. La consejera delegada de Decathlon, la española Barbara Martin Coppola, ha reconocido que este martes era un “día muy importante” para la marca. “Queremos tener un mayor impacto positivo en las personas, la sociedad y el planeta a través de Moving People Through the Wonders of Sport”, ha desvelado.

“Estoy segura de que nuestra ambiciosa estrategia, que evoluciona nuestra forma de hacer negocios, garantizará que Decathlon lidere el sector como una marca deportiva única y de confianza”, ha subrayado desde París.