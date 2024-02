Feijóo se vuelca con Rueda en el cierre de campaña: "Le veo más presidente que nunca"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desembarcó este viernes en A Coruña para volcarse con el candidato del PPdeG a la Xunta, Alfonso Rueda, en el cierre de campaña. "Veo más presidente que nunca a Alfonso Rueda", afirmó rotundo el líder nacional de los populares, que apeló al voto de "todas las personas que no votaron al BNG el julio" -en referencia la Elecciones Generales- para llenar este domingo las urnas con papeletas del PP. "Solo la división del voto o el exceso de confianza pueden frustrar nuestra ilusión", resumió Feijóo en el mitin celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco).

El presidente del PP llamó a la concentración del voto en su partido para evitar "que el nacionalismo llegue a esta tierra" y que Galicia no "copie" las "fractura social", la "decadencia" y la "fuga de inversiones y de empresas" que ya se produjo en Cataluña. Para evitarlo, Feijóo llama a concentrar el voto en el Partido Popular gallego .

"Vamos a ganar seguro porque vamos a votar unidos, por nuestra tierra y por nuestra gente", auguró Feijóo, que recordó que este domingo "es el partido y no hay posibilidad de repetición". "Esto no va de izquierdas o de derechas, esto va de separatismo o de estar juntos, de averiar lo que funciona o mantener el motor en marcha a las máxima revoluciones", resumió el presidente del PP.

"Les pido al 80% que no votaron en las elecciones nacionales al Bloque que nos vote. No pueden permitir que gobierne el Bloque, sería un disparate", argumentó Feijóo. "Somos gallegos y españoles, que no nos engañen", defendió el presidente de los populares, para espetar que "el Bloque crece porque el PSOE se hunde".

El candidato del PP a la Xunta, por su parte, centró sus esfuerzos en recordar que "aún queda tiempo para un último impulso", para hacer un llamamiento al voto "con convicción y humildad". "A la gente del PSOE que no reconoce su partido y se avergüenza de él, que nos dé una oportunidad", señaló Rueda, para pedir a ese segmento de votantes "que arriesguen un poco".

"Si tengo la confianza, como espero, y seguimos dirigiendo los destinos de Galicia, me comprometo a gobernar para todos, los que me votaron y los que no", defendió el presidente de la Xunta, para recordar que "no es el momento de separarse, es el momento de superarse".