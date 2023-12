As costuras dos vaqueiros e os cordóns das botas asemellan ter tacto no papel, as noticias do xornal falan do Ano Santo; e mesmo o estampado das mochilas conta algún segredo agochado sobre o patrimonio galego, como é o fermoso Faro de Fisterra; a nosa bandeira na pulseira.

Debuxar tamén consiste en prestar atención aos detalles e senón o credes tedes que fixarvos no fermoso debuxo “Cargados de ilusión” co que Valería García, do CPR Sagrado Corazón de Xesús, venceu na categoría de Debuxo para 5º e 6º de Primaria do certame Escola en Camiño.

Unha obra executada á perfección da que, con todo, o xurado do concurso escolar destaca sobre todo a idea de apostar por unha pintura na que, cada vez que a mire, o espectador atopará algo diferente,algunha nova mensaxe e idea, á altura do mesmísimo ‘Matrimonio Arnolfini’ do pintor flamenco Jan van Eyck, elo non?!

Tampouco a súa compañeira Laura Bello, tamén premiada no certame de Escola en Camiño, se queda atrás cun debuxo que, neste caso, distínguese polo seu gran uso perspectiva cunha composición na que todos os elementos lévannos á fermosura da catedral de Santiago, en especial o punto de fuga que parte desde a cuncha de vieira, emblema imprescindible do Camiño.

Porque outro dos elementos imprescindibles en todo gran artista é, non só saber chamar a atención do espectador, senón acertar a dirixila, e Laura Bello lógrao de xeito maxistral cun fermoso debuxo no que cada decisión está ben tomada: as cores, a iluminación e, por suposto, as liñas. Tedes que velo por vós mesmos, quedaredes tan abraiados como o xurado de Escola en Camiño!