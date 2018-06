Feijóo, sobre una eventual candidatura: "De momento, no está convocado el congreso del PP"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apunta que "no hay ningún congreso convocado de momento" para llevar a cabo la sucesión del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al frente del PP, por lo que ha evitado pronunciarse sobre un posible interés en participar como candidato.

La Junta Directiva Nacional del PP se reúne el lunes y el tercer punto del orden del día es "la convocatoria del XIX Congreso Nacional Extraordinario del PP". Fuentes populares barajan que el cónclave se celebre en Madrid en la segunda mitad del mes de julio.

Núñez Feijóo se ha pronunciado así tras ser preguntado por la cuestión sucesoria a su salida de la sesión plenaria del Parlamento de Galicia que está teniendo lugar esta mañana y en la que los grupos de la oposición también le han requerido que aclare su supuesto interés por suceder a Rajoy en la dirección del partido. El líder PPdeG, sin descartar ni confirmar nada, se ha limitado a remitir a la sesión plenaria de dentro de dos semanas. "El 20 de junio voy a estar aquí, si me quieren preguntar algo más", le ha indicado a los partidos de la oposición.

"Les propongo que no insistan en este tipo de cuestiones", ha dicho el mandatario autonómico posteriormente a los periodistas, "primero porque estoy ejerciendo de presidente de la Xunta y segundo porque no hay ningún congreso convocado de momento", ha zanjado. Por este motivo, ha considerado, no hay "nada que decir ni nada que añadir" al respecto de la sucesión de Mariano Rajoy.