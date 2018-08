La jefa de 136 trabajadores contra el fuego

El terreno de operaciones de Loreto López Roel excede con creces el espacio angosto de su despacho. Tiene a su cargo a 136 efectivos y un territorio de casi 113.000 hectáreas. Esta gallega de 43 años, ingeniera de montes, lleva siete años dirigiendo la lucha contra el fuego en el distrito del Miño-Arnoia, que agrupa a 28 municipios de la provincia de Ourense -15 con alto riesgo de incendios-, desde la capital al límite con Portugal y la Serra de San Mamede. Es una de las 7 mujeres que comandan los 19 distritos forestales de Galicia. No se ha sentido discriminada ni minusvalorada por razón de sexo, pero la educación -subraya- mejorará la igualdad.

Es la jefa, pero también se pone la ropa de faena y sale del despacho. Su trabajo es la oficina aunque, cuando toca analizar un incendio sobre el terreno una vez queda apagado, viste el equipo de protección individual (EPI) como cualquier efectivo del servicio de extinción, porque tiene presente su pasado como responsable en toda la comunidad de la prevención de riesgos laborales de la empresa Seaga.

Desde hace siete años, dirige, coordina y da las órdenes a técnicos, agentes y brigadas en uno de los distritos forestales con mayor y más virulenta actividad incendiaria, el del Miño-Arnoia, el número XII, con cerca de 113.000 hectáreas de monte y una interfaz rural y urbana. Desde un fuego en la ciudad de Ourense a otro en las puertas del Cañón do Sil, la Serra de San Mamede o la frontera con Portugal. Esta ingeniera de montes lidera la prevención y defensa contra el fuego en 28 municipios, 15 considerados como zona de alto riesgo.

Tras mes y medio de campaña de verano sin grandes sobresaltos, no se mueve de la postura prudente. La oleada del tercer fin de semana de octubre de 2017, "con la capacidad de extinción desbordada" -4 víctimas, 49.200 hectáreas calcinadas en 264 frentes, y decenas de casas y propiedades destrozadas-, fue el ejemplo palmario de que "en 24 horas puede arder lo que no había ardido en toda la campaña". "Los incendios son imposibles de prever. Yo, los balances sobre si ha sido o no un buen año, los hago a 31 de diciembre, con las uvas", apunta.

Después de un incendio grave se analizan causas, errores y el margen de mejora. "Las administraciones -defiende- estamos haciendo un esfuerzo importante por reforzar la coordinación. Mantenemos reuniones con bomberos, Protección Civil y otros cuerpos que participan en la extinción". Lo fundamental para que un foco no se descontrole es llegar pronto. "El tiempo de reacción es clave", asegura.

En una de las salas del distrito hay visores de las cámaras de vigilancia del monte - incluidas algunas del total de 88 que la Xunta ha instalado en Galicia-, una proyección en tiempo real del estado del monte. En la base siempre está Loreto u otro responsable para organizar los medios. El distrito no queda vacío "porque pueden salir alarmas en cualquier otro punto que requiera coordinar o desviar medios". ¿Cuáles son las causas de los incendios? "Son intencionados en un porcentaje elevado, por motivos naturales son los menos. Muchos se deben a accidentes y negligencias como desbroces o una quema que se escapa", explica.

Es una de las 7 mujeres al frente de los 19 distritos en que se divide el territorio en Galicia. La lucha contra el fuego es liderada por ellas en la zona XIV (Verín-Viana), la XV (A Limia), la III (Santiago- Meseta Interior), la V (Fisterra), la X (Terra Chá) así como en la XVII (O Condado-A Paradanta). Sin llegar al equilibrio entre sexos en puestos directivos, porcentualmente hay más mujeres responsables de distrito -un 36,8 %- que trabajadoras del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de la Xunta, en comparación con sus compañeros hombres: 369 de 2.370, un 15,6 %.

"En la provincia de Ourense, 3 de los 5 jefes de distrito somos mujeres, parece que empieza a formar parte de la normalidad que lleguemos a un puesto así", señala. Dos de los tres técnicos -cada uno al frente de las demarcaciones en las que se subdivide el Miño-Arnoia- son mujeres. La responsable no se ha sentido infravalorada ni relegada por el hecho de ser mujer, tampoco en su primera etapa, previa a Seaga, como técnico de apoyo. "Esta es mi opinión personal" -recalca en varias ocasiones-, "pero en mi trayectoria no he sufrido ninguna discriminación por el hecho de ser mujer. No he notado esa diferencia".

La conciliación

Loreto López está casada y tiene dos hijos. Las vacaciones quedan para cuando llueve. Mientras la mayoría descansa, es su temporada de más trabajo. En la época de máximo riesgo de incendios, o cuando se produce una oleada, permanece pegada al móvil aunque no se encuentre en la base. "No voy a decir que no esté todo el día pendiente del trabajo en la temporada complicada de incendios, porque es así, pero me comparo con gente que tiene otros empleos y veo que me permite disfrutar bastante de la familia, estar con ellos y educar a los niños".

Inculcar valores, subraya, es una estrategia capital. El distrito promueve charlas en los colegios para concienciar a los estudiantes de la devastación que causan los incendios. "La gente se conciencia cada vez más del problema de los incendios y la repercusión sobre nuestra riqueza ambiental. Es importante explicar a los niños qué consecuencias tiene el fuego para que ellos sean capaces de verlo así cuando sean adultos. Son el futuro y hay que concienciarlos". La herramienta de la escuela, también para fomentar la igualdad y el respeto entre sexos: "Ojalá con educación y tiempo ya no tengamos que poner en valor el porcentaje de mujeres, sino que cada uno está ahí por sus capacidades y conocimientos".