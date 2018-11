Casi 30.000 firmas piden a Fomento que reabra la causa sobre Angrois

Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 han recabado casi 30.000 firmas en una semana para reclamar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "cumpla su palabra" para que se investigue de forma independiente, el siniestro, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Las pesquisas sobre el caso, investigado judicialmente, por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Gobierno, no fueron independientes, según las autoridades europeas. "Han pasado más de cinco años del accidente del Alvia y aún no hay en marcha una investigación creíble de lo que ocurrió", advierten los afectados en el texto de la petición, que lanzaron en la plataforma Change.org, según informa Europa Press.

Las víctimas recuerdan unas palabras del actual ministro tras la reunión que mantuvieron en septiembre en las que afirmaba que "hay que sabe estar a la altura empatizando con el dolor de las personas y sin pensar en cómo eludir la responsabilidad que nos pueda afectar". "Mi disposición es sensible a cuanto me pidieron y mi voluntad ver cómo sus propuestas se hacen viables", proseguía.

La plataforma pide una investigación "técnica independiente" sobre las causas del descarrilamiento "al igual que lo viene haciendo Bruselas desde hace dos años", según recuerdan. La Unión Europea (UE) "en un durísimo informe, concluyó que el Gobierno no cumplió de forma adecuada con la obligación de investigar el accidente, ya que incumplió con la Directiva de Seguridad Ferroviaria". "El informe evidenció la falta de independencia de la investigación realizada, al no responder a cuestiones esenciales sobre el accidente que precisamente guardan relación con los organismos que estaban incluidos en el equipo de investigación (Renfe , Adif e lneco)", sentencia la plataforma de víctimas. Por eso, critican que el pasado 27 de octubre la CIAF decidiese "no reabrir su análisis" sobre el siniestro, "pese a los nuevos datos y a la reciente exigencia de la comisaria de Transportes de la UE Violeta Bulc.