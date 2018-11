Pontón defiende que el exconselleiro Fernando Blanco "juegue un papel activo" en el BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reiteró ayer el apoyo de los nacionalistas al exconselleiro de Industria Fernando Blanco tras su desimputación e indicó que "sería bueno para la vida pública" que "jugase un papel activo" en la formación frentista.

Pontón fue cuestionada sobre una hipotética vuelta de Fernando Blanco a la formación nacionalista una vez archivada la causa contra él. "Como ya dijo él, Fernando Blanco tiene todo el apoyo del BNG, sigue siendo militante del BNG, es una persona a la que conozco bien en lo personal y en lo político, a quien estimo", indicó la líder nacionalista, que cree que "sería bueno para la vida pública que Fernando Blanco jugara un papel activo en el BNG".

"Tiene nuestro apoyo, es un militante destacado y evidentemente su futuro depende de sus propias decisiones", zanjó. No obstante, el pasado martes, Blanco reconocía que "todo en la vida tiene una época" al ser preguntado sobre si se siente con fuerza para retomar la primera línea política.

La dirigente nacionalista volvió a reiterar su satisfacción por la decisión judicial e invitó a reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia en España.

"No funciona, no conozco a nadie que entre por un juzgado y vaya con tranquilidad. No conozco a nadie que entre por un juzgado y salga contento, con procesos lentos, caros y en muchos casos con jueces que piensan que tienen patente de corso", reconoció.