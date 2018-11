Los socialistas opinan que la comisión es una "mascarada"

Una "mascarada". Esta fue la expresión empleada por el diputado del PSdeG Abel Losada sobre esta comisión que arrancó ayer sus comparecencias. "No tienen ningún tipo de documentación, es solo un mero acto electoral municipal de Vigo en manos de la mayoría popular y sus cooperadores necesarios (en relación al BNG y En Marea)", aseguró Losada, quien ratificó la ausencia del grupo en esta mesa.

El socialista también mostró su "sorpresa" ante la designación del representante de la plataforma de los afectados. Entiende que "no está acreditado" para hablar en nombre de los más de 400 afectados. Por otra parte, también arremetió contra la puesta en marcha de la comisión cuando ésta aún no tiene "ninguna documentación ni administrativa ni técnica" y más cuando la juez está solicitando informes específicos, en concreto, un estudio de corrosión del acero y carga del paseo de As Avenidas.