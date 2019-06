El delegado del Gobierno llama a la "responsabilidad" ante el incremento de la siniestralidad

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los conductores al volante ante el incremento de la siniestralidad viaria en la Comunidad gallega, donde en lo que va de año fallecieron 42 personas.

"Es muy preocupante. Son cifras que se han elevado y lleva a seguir concienciando a las conductores", ha dicho Losada al ser preguntado por el aumento de estas cifras en el mes de mayo, y, sobre todo, tras los siniestros ocurridos esta última semana en Redondela (Pontevedra) con tres jóvenes fallecidos y en la Autovía A-6.

El delegado del Gobierno ha señalado que "nada es posible si los ciudadanos que conducen no se dan cuenta que no pueden correr, que no pueden beber, que tienen que estar atentos a las señales de tráfico".

Por ello, ante una tema que califica de "preocupante", ha llamado a la "responsabilidad" al volante. " Es una campaña constante de concienciación", ha dicho tras alentar a la ciudadana a que "se responsabilice de la conducción".

"Es un goteo continuo que tiene que ver con la falta de responsabilidad", ha indicado en referencia al aumento de los accidentes en estos últimos meses.