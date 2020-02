La oposición exige a Feijóo aclarar si usó dinero público en Venezuela para beneficiar al PP

Los partidos de la oposición exigen explicaciones, y que comparezca de forma inmediata en el Parlamento, al presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el supuesto plan de uno de sus altos cargos para tapar con fondos públicos el agujero detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de ayudas a españoles en Venezuela en 2015 y 2016, por el uso de dinero de prestaciones a fines electoralistas.

Esta información, que fue publicada ayer por Praza Publica y eldiario.es, sostiene que el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, planteó el uso de dinero público al embajador venezonalo, Jesús Silva, y al cónsul Juan José Buitrago, para cubrir el agujero en la Fundación España Salud.

Según esta información, el origen del caso apunta al gerente de esa fundación en 2015 y 2016, Juan de San Genaro Santana (dirigente del PP de Canarias), que habría comprado dólares en el mercado negro con 300.000 euros destinados a ayudas sociales. Cuentas señala que el plus de dinero obtenido se usó para actos del PP.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, exigió a Feijóo "despejar cualquier duda de corrupción" mientras la diputada de Grupo Común da Esquerda Luca Chao pidió el cese de Miranda de confirmarse el caso. Por su parte, Olalla Rodil (BNG) consideró un "escándalo que [la Xunta] se dedique a caciquear" con la emigración.

La Secretaría Xeral de Emigración negó cualquier irregularidad en un caso que afecta, dijo, al Gobierno central, entonces en manos del PP. "La campaña no podía empezar con un humor tan potente como este. Ni sé de lo que me habla ni me preocupa en absoluto ninguna información", dijo Núñez Feijóo.