La crisis de DO empeora: Jácome destituye a su portavoz y su edil de Cultura dimite

"Ourense no se merece esto". Esa es una de las conclusiones a la que llegó el ya exconcejal de Cultura de DO en el Concello de Ourense, Mario González, después de las filtraciones de la crisis interna y la ruptura de un partido que pactó "con el diablo" para hacer a su líder, Pérez Jácome, alcalde de Ourense. Éste por su parte destituyó ayer a su portavoz en el ayuntamiento por "instigar" un "motín" en DO.

El ya ex edil de Cultura consumó ayer su dimisión por las desavenencias con Pérez Jácome por la gestión de la cultura en la ciudad. Mario González señaló que "la filosofía de la Cultura de Jácome con la mía difieren un mundo. No puede imponerme su forma de ver la cultura", especificó.

Sobre la denuncia presentada por él y otros cuatro concejales de Democracia Ourensana sobre presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos en la formación, desveló que "el documento que entregamos en la Fiscalía lo firmé a las puertas del juzgado preguntando dos veces si realmente era necesario".

Pérez Jácome destituyó además como portavoz del grupo de DO en el Concello a Miguel Caride, que continuará como portavoz en la Diputación. En su lugar a puesto a Armando Ojea, afín a la figura del líder y el único que lo apoya firmemente.

El relevo se produce porque el líder de la formación entiende que Caride es el "instigador" del motín que llevó a la crisis interna del partido y a las cuentas de Democracia Ourensana a la Fiscalía.

A primera hora de la mañana de ayer, Pérez Jácome, Armando Ojea, el ex edil Mario González y la concelleira de Educación María Teresa Rodríguez firmaron un escrito en el que acordaban la destitución de Miguel Caride. Precisamente, esta última concelleira firmó la denuncia contra Jácome por su gestión económica y es (o era) una de las díscolas. Los dos bandos quedan con fuerzas igualadas a la espera de contar con la previsible toma de posesión de Telmo Ucha como edil municipal, tras la dimisión de Mario González.