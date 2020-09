Carlos Gil: "Hace falta una reforma para castigar el uso de 'apps' que avisen de controles en carretera"

Más delitos al volante en 2019, caída de la accidentalidad durante el estado de alarma pero muy por debajo del desplome del tráfico, necesidad de reformar el carné por puntos, más educación frente a las medidas represivas y cambios legislativos que penalicen el uso de 'apps' o redes sociales para avisar de los controles en la red viaria. Es la radiografía que hace el fiscal de Seguridad Vial en Galicia del comportamiento de los conductores en la comunidad y los cambios que urgen para frenar la siniestralidad y erradicar actitudes negligentes al volante para así alcanzar el objetivo: cero víctimas

La limitación de velocidad a 9< 0 km/h en las carreteras secundarias, ¿qué consecuencias ha tenido en Galicia?

Una reducción de accidentes, pero sobre todo de su gravedad. Hay multitud de estudios científicos que demuestra cómo puede influir en los resultados de un siniestro una velocidad u otra y que una simple reducción de un 5% tiene una gran influencia positiva. También hay que tener en cuenta que la velocidad influye de manera importante en la mortalidad de peatones y ciclistas. A 30 km/h solo el 5% de los atropellados fallecería a consecuencia del accidente, mientras que a 50 km/h nos aproximamos al 50% de fallecidos y que a partir de 80 km/h es muy difícil que llegue a sobrevivir alguno.

¿Son suficientes las actuales penas para delitos viarios por consumo de alcohol y/o drogas?

Hasta ahora se venía considerando por muchos operadores jurídicos, entre los que me incluía, que las penas atribuidas a este tipo de delitos adolecían de cierta levedad, sobre todo cuando llevaban aparejada la muerte o las lesiones incapacitantes de la víctima. Pero, afortunadamente, la última reforma de 2019 de la imprudencia ha elevado considerablemente las penas que se atribuyen a este tipo de delitos con graves daños personales y que hoy pueden llegar hasta los 9 años de privación de libertad.

Hay cada vez más preocupación en Tráfico por el elevado consumo a la hora de conducir.

La preocupación es compartida como no podía ser de otra manera. Ya me gustaría tener la solución a este grave problema, pero lo que sí sé es que no se va arreglar solamente con medidas represivas. Ya hemos dicho en otras ocasiones que en nuestra tierra existe un problema grave que es la tolerancia social al consumo de alcohol y esta tolerancia se da en muchos campos, pero está muy arraigada cuando ese consumo va asociado a la conducción.

¿Dónde hay que incidir y qué fórmulas se deben aplicar para erradicar el alcohol al volante?

Este es un grave problema, pero siendo un problema difícil de resolver estamos trabajando en la buena dirección, como es el aumento en la vigilancia y los controles que realizan las policías locales y las agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil (está demostrado que más eficaz que una grave sanción es el hecho de que el posible infractor tenga el convencimiento de que si infringe la ley va a ser sorprendido). Además, es importante incidir en las causas que concurren en cada delincuente y tratar esas causas de modo individualizado, bien mediante tratamientos deshabituadores (no podemos olvidar que de todos los delitos de Tráfico que se cometieron el año pasado en Galicia, casi el 60% fueron delitos por conducir con drogas o alcohol), mediante programas formativos y, sobre todo, fomentando la educación como una estrategia segura que puede dar excelentes resultados a largo plazo. Afortunadamente, el año pasado se volvieron a reintroducir en las prisiones las tareas educativas para internos por este tipo de delitos.