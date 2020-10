ERTE indefinidos e IVA superreducido, propuestas comunes para el sector turístico y hostelería

Turismo y hostelería son dos de los sectores económicos más afectados por la crisis del coronavirus. Con las restricciones de movilidad y el miedo pocos se atreven a viajar, tampoco a consumir en bares y visitar restaurantes. Por eso, ante la situación tan crítica que están pasando las empresas de ambos campos, Amancio López Seijas, presidente del Grupo Hotusa, e Ignacio Rivera, CEO de la Corporación Hijos de Rivera plantean las mismas medidas: ERTE indefinidos, "hasta cuando hagan falta", además de un IVA superreducido durante el tiempo que dure la pandemia para ser "competitivos".

"Los ERTE tienen que generar certidumbre y se tienen que prolongar hasta cuando hagan falta, hasta cuando se necesiten. Incluso más allá de 2021 como ha hecho Alemania. No es bueno que estemos viendo si cada tres meses hay acuerdo", expresó López Seijas, promotor del Foro La Toja, en la última mesa sobre la reconstrucción que, además de con Rivera, compartió con Javier Faus, presidente del Cercle de Economía. Entre otras medidas fiscales, el propio López Seijas consideró la aplicación de un "IVA superreducido". Y, por otro lado, tachó los préstamos ICO de "insuficientes". "No se puede financiar a corto plazo, esos préstamos tendrán que ser a largo plazo si queremos salvar a las empresas", promovió. "El turismo no es solo el motor de España, también de Europa", justificó sus ideas

Las propuestas de Rivera, cuarta generación de la compañía que elabora la cerveza Estrella Galicia, van por esa misma línea. "En España, los ERTE en hostelería no pueden ser tan a corto plazo. Es importante que se mantengan y el IVA sea competitivo", apuntó.

Además, Rivera también apuesta por la colaboración público-privada para salir adelante: "Hay que jugar el partido en un frente común, porque los políticos solos lo van a perder". Por otro lado, el CEO de la empresa gallega incentivó a invertir el dinero de los fondos europeos "bien", hacia "empresas tractoras" que repercutan en las pymes.

En este sentido, Faus ve clave invertir esos fondos en "empresas que garanticen el futuro de los próximos 20 años". "Hay que evitar ese café para todos y destinar a empresas tractoras", coincidió con Rivera. Sin embargo, a Faus le "preocupa" el "poco debate" que hay sobre a dónde se tiene que destinar el dinero venido de Europa. "Veo otros debates que nos hacen perder energías", señaló.

Sobre esto último, Faus comentó la mala imagen que está exportando España al exterior en los últimos tiempos: "Hasta ahora España estaba bien vista por los mercados, pero ha dejado de ser previsible. Tenemos que volver a serlo. Y para eso tiene que haber una serie de consensos que no cambien sea cual sea el partido que gobierne".