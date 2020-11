El PSdeG se queda sin apoyos para su anunciada moción de censura en Ourense

El PSdeG-PSOE siguió la hoja de ruta anunciada y presentó a primera hora de ayer en una notaría de la ciudad una propuesta de moción de censura en el Concello de Ourense para poner fin al microgobierno de Gonzalo Pérez Jácome, y colocar como alcalde entrante al candidato socialista Rafael Villarino. La idea era que se sumaran los otros grupos, principalmente los siete ediles del PP, con los que conseguirían la mayoría absoluta. Pero la moción socialista quedó huérfana. El PP compareció ayer para anunciar que solo votará una moción si es para un gobierno municipal de coalición PP-PSOE y si el candidato a alcalde es otro edil socializa que no sea Villarino. Además, ediles críticos con su líder firmaron por disciplina, pero parte de la militancia socialista se mostró en una nota "harta de Villarino" .

El presidente del PP local y concejal Jesús Vázquez compareció acompañado de los ediles de su grupo para aclarar que "el señor Villarino lleva dos meses demostrando escaso talante democrático, y nula capacidad de diálogo, y de negociación. Las formas que emplea, no son las correctas. Si pretende que lo apoyemos escupiéndonos en la cara, desde luego, no va por el camino correcto". Cs tampoco apoyará la moción, porque no vino precedida de una negociación previa y los dos ediles del BNG solo firmarán la moción si esta se hace a través de registro del Concello y no "haciendo juegos florales" en un notario.