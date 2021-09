Diego Calvo, líder de los populares coruñeses y único candidato al cargo, revalidó ayer su puesto como presidente del Partido Popular de A Coruña con el 96% de los votos. En su discurso, defendió un partido “del pueblo”, “con los pies en la tierra”. Como anunció la conselleira de Medio Ambiente y presidenta del Congreso Provincial celebrado en Palexco en el que se tomó la decisión, Calvo obtuvo 780 de los 814 votos. En blanco, se registraron 31 y nulos, 3.

Según señaló Vázquez, “por unanimidad”, Diego Calvo será el presidente de los populares coruñeses cuatro años más, tras asumir el cargo en 2016.

Diego Calvo dirigirá en su nueva etapa a un equipo en el que le acompaña como secretario provincial Evaristo Ben; y en el que da relevancia a las ciudades a través de las cuatro vicepresidencias, que ocuparán el presidente de la gestora del PP de Santiago, Borja Verea; el presidente del PP ferrolano, José Manuel Rey Varela; y el presidente de la gestora del PP coruñés, Martín Fernández Prado, así como la portavoz local en la urbe herculina, Rosa Gallego.

Con José Manuel Romay Beccaría y Carlos Negreira como presidentes de Honor, la portavoz del partido será la conselleira Ángeles Vázquez y el vicesecretario de acción electoral uno de los hombres fuertes de Alberto Núñez Feijóo, el secretario xeral de Presidencia, Álvaro Pérez López.

“Este es el comienzo de una nueva etapa y quiero más”, arrancó su discurso Diego Calvo, tras conocerse su reelección como presidente de los populares coruñeses. Calvo apeló a la responsabilidad y el compromiso de “todos” ”porque aquí no sobra nadie”, y aseguró, a los que le han votado, que no los defraudará; y a los que no, que los convencerá.

El líder de los populares en A Coruña señaló que ya han reconquistado a mucha gente que durante un tiempo no se sintió a gusto con el PP y aseguró que seguirán en esa línea. “Quiero un partido convencido de lo que quiere y con ganas de ganar en los 93 ayuntamientos de la provincia”, defendió.

Diego Calvo tuvo palabras de agradecimiento para su familia y para parte de su ejecutiva, pero también para conocidos populares como el exalcalde coruñés Carlos Negreira, Manuel Baltar o José Manuel Romay Beccaría, a quien ovacionó el auditorio.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; y el secretario xeral en Galicia, Miguel Tellado estuvieron presentes en el acto.

Feijóo alabó la amplia experiencia de Calvo, puesto que “lo ha sido todo” y le concedió la dificultad de ser el único candidato, “que no le ganas a nadie pero respondes ante todo”, algo que para el presidente de la Xunta, hace Diego Calvo.