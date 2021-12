Desde el pasado día 21, Galicia ya se encuentra comunicada oficialmente con Madrid a través del AVE. Pero los usuarios del tren Avant A Coruña-Ourense han visto sus horarios modificados del siguiente modo: se levantan a las 04.45 para coger el tren de las 05.55 —o antes si viven en las afueras—, llegan a Ourense sobre las 07.00, y tienen que esperar en la estación hora y media hasta que abran sus empresas u oficinas. “Se nos está haciendo duro”, reconocían ayer los afectados a este diario tras salir de una reunión con la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. En el encuentro de ayer, la conselleira Ethel Vázquez se comprometió a mediar con Renfe y Gobierno central —ya que la ferroviaria pertenece al Ministerio de Fomento— para que rectifiquen los horarios y se recuperen servicios como el que salía a las 06.30 de A Coruña.

Las modificaciones también han afectado a los pasajeros del tren A Coruña-Vigo, en Alta Velocidad de media distancia convencional. Según el informe trasladado a la Xunta, los coruñeses que trabajen en Vigo tienen regresos de esa ciudad a las 14.35 y a las 16.35. Según Cruz Bello, representante de los afectados que ayer se reunió en Vigo con la Xunta, “aquí hay un problema grande porque cambiaron las horas y no sales de tu empleo a tiempo para coger la primera salida”. A la inversa, los residentes en Vigo que trabajan en A Coruña tienen horarios de vuelta a a las 15.00 y a las 17.00: “No hay servicios que permitan llegar al trabajo o al centro de estudios, y los retornos no responden a una lógica laboral”.

Consultada por este diario, desde la Consellería indican que se trató de una reunión de trabajo con el resultado de trasladar las demandas a Renfe. Asistieron miembros de la plataforma de afectados de los trenes A Coruña-Santiago-Ourense y A Coruña-Santiago-Vigo, junto a la conselleira Ethel Vázquez; la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; y el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro. Según Cruz Bello, “los cambios de los horarios afectan a todos los gallegos, deben adaptarse a las realidades de Galicia ya que tocan una franja muy delicada que afecta a los trabajos y a la conciliación”.

Algunos usuarios se plantean coger sus coches para estos desplazamientos. En el caso de Ourense, “el tren de A Coruña sale a las 05.55, llegas sobre las 07.03 y te quedas tirada hora y media en la estación, ya que los trabajos están cerrados”. Los nuevos madrugones se consideran “inhumanos”. Y para el regreso, hay una salida a las 15.35 “a la que llegas por los pelos;no se nos ha tenido en cuenta”.

La Xunta trasladará además al Gobierno las molestias por los costes de los billetes y abonos. Un trabajador que use de lunes a viernes el Avant A Coruña-Ourense se deja 420 euros al mes, y eso si se aplican los descuentos. Además, algunos servicios no se incluyen en el abono “como el que sale a las 17.00 horas de Ourense”. Admiten los usuarios que “si eres mileurista aquí no te compensa ir a trabajar”.

“Perdemos tiempo para nuestras vidas”

Según los afectados, “la Xunta adquirió el compromiso de ser nuestra interlocutora con Renfe aunque las competencias correspondan al Estado, para pedir que se adapten los horarios a la realidad gallega”. Además, se ha solicitado un encuentro con el delegado del Gobierno en Galicia. En las peticiones se incluye la recuperación del tren que salía a primera hora de Ourense hacia A Coruña, “porque aquí quedan colgados los trabajadores que marchaban a Inditex o los que tienen su destino en Santiago”. Según el colectivo, “Renfe ha movido los horarios pero ha dejado en tierra a los trabajadores”.Cruz Bello explica su situación personal: “Desde el 21 de diciembre tienes que madrugar mucho más, pierdes conciliación, y también el tiempo cuando llegas tan temprano a la estación de Ourense... hay un día en el que puedo coger la vuelta a las 15.35, pero en otros tengo que esperar a las 21.00 porque sacaron el de las 20.00”. Concluye que “perdemos tiempo para nuestras vidas y siempre estás en riesgo de llegar tarde al trabajo, por los retrasos”.

El BNG traslada el debate al Congreso

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado nuevas iniciativas para exigir al Gobierno central “que rectifique las modificaciones horarias en la línea del tren Avant producidas con la llegada del AVE”. Reclama que se adapten “a la realidad laboral para garantizar una mejor conciliación”. El BNG reclama además la restitución de las frecuencias suprimidas con motivo de la reducción de la movilidad por la pandemia, que aún no se han recuperado.

Adif anuncia otra inversión de 25 millones

Adif anunciaba ayer que ha licitado por 25,7 millones de euros el contrato de obras de ejecución de 122 protecciones acústicas del Eje Atlántico de Alta Velocidad en el tramo Vigo-Padrón. Los trabajos contemplan las actuaciones necesarias en zonas susceptibles de ser protegidas del impacto acústico que genera la propia circulación de los trenes. Otra inversión de más de tres millones de euros se destina para un contrato de obras del proyecto de cerramientos en zonas urbanas y pasos viciosos del tramo Ourense-Monforte de Lemos, correspondiente con la línea Vigo-Monforte.

Petición del sindicato de maquinistas

También este lunes, el sindicato de maquinistas Semaf ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria “rectificar” el procedimiento de desconexión del sistema europeo de control y prevención de accidentes Ertms en el tramo Taboadela-Ourense de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, porque supone un “riesgo para la seguridad”.