El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha garantizado "normalidad" en la gestión de la Administración autonómica pese a las ausencias del titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que iniciará este viernes la campaña interna para presidir el PP. Así, el número dos asumirá funciones en "contacto" permanente "telefónico" con el mandatario autonómico, como ya ha hecho, recordó, en otras ocasiones durante estos 13 años, aunque está previsto que Feijóo siga presidiendo el Consello de la Xunta durante este periodo.

De hecho, Feijóo mantendrá la Presidencia de la Xunta hasta por lo menos mayo, cuando arrancará previsiblemente el relevo en el Gobierno gallego, que pasa por la dimisión del mandatario, lo que automaticamente sitúa a todo su ejecutivo en funciones. En ese momento se activa de nuevo el periodo de consultas parlamentarias con el jefe del Legislativo para investir a uno de los diputados de la Cámara gallega, con el horizonte de haber completado este periodo antes del periodo vacacional estival.

En declaraciones a los medios este martes, Rueda ha recordado que ya "son 13 años" --desde que el PPdeG recuperó las riendas del Gobierno-- y, en este tiempo, ya le "tocó" en otras ocasiones "más o menos prolongadas" asumir la presidencia en funciones durante la ausencia de Feijóo. "Va a ser una cuestión más, nada diferente, el presidente seguirá ejerciendo la presidencia, como hizo (en las otras ocasiones), en contacto telefónico permanente", ha asegurado Rueda, en referencia a este tiempo en que, en los próximos diez días, Feijóo viajará a las 17 comunidades autónomas para realizar campaña interna.

Rueda ha destacado que los demás miembros del gobierno que "se quedan" en Galicia seguirán "con normalidad en la Xunta". "Por lo tanto, ninguna novedad, con independencia de que esté más o menos días fuera", ha dicho, si bien ha reconocido que en los últimos días ya ha abordado con Feijóo sobre cómo organizar estos días y que, en su ausencia, asumirá las funciones que le corresponda "en contacto permanente" telefónico, como "ya hizo otras veces".

"Llevamos días hablando de este tema", ha dicho Rueda, quien ha destacado que "lo importante es el día a día" y quien ha insistido en que "el trabajo es normal y con el rigor de siempre", "con independencia de lo que pueda durar el periodo de interinidad". "El trabajo no se resiente en absoluto", ha apuntado.

Preguntado sobre si habrá una delegación formal de competencias a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), Rueda ha indicado que "no está hablado todavía" y ha señalado que Feijóo "va a estar en los Consellos de la Xunta". "La fórmula legal no la sé, lo veremos estos días, pero lo que importa es el trabajo del día a día, eso está perfectamente previsto y planificado y no va a haber ningún problema".

PP O GALICIA

Rueda también ha respondido a la pregunta de si mientras que Feijóo permanezca al frente de la Xunta y se convierta en el líder del PP en el congreso de Sevilla, si primará la formación política o los intereses de Galicia.

"Esa respuesta es muy sencilla. Llevamos 13 años y hemos demostrado que los intereses de Galicia son los primordiales y después los del partido. Si no fuese así, no nos darían (los gallegos) la mayoría cuatro veces", ha sentenciado el vicepresidente primero.