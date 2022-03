La calima africana rebaja la calidad del aire en A Coruña y tiñe de naranja y gris el cielo de Galicia

Ver ICA (Índice de Calidade do Aire) en #Galiciahttps://t.co/ZUprLc9WTA

Recomendacións para a poboación:https://t.co/X4voimIwXw



Mañá entra o vento do norte, que irá limpando o aire co avance do día. Teremos algo de chuvia, que podería vir con barro sobre todo a primeiras horas pic.twitter.com/GXjnnA8i2y