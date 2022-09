Familiares de los tripulantes Villa de Pitanxo, el pesquero gallego hundido en febrero a 450 kilómetros de Terranova (Canadá) con 21 fallecidos y tres supervivientes, criticaron ayer que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acuda el 30 de septiembre a Vilagarcía de Arousa a clausurar un foro sobre condiciones de trabajo mientras continúa sin recibirlos a ellos. La portavoz de los familiares, María José de Pazo, calificó de “inacción”, “falta de consideración” e “incluso dejadez de sus funciones” que la vicepresidenta segunda no se haya reunido con las familias de la tripulación cuando “hay un auto de la Audiencia Nacional que dice claramente que hay delitos graves contra la salud y la seguridad de los trabajadores”.

Por eso, reitera su petición de reunirse con Yolanda Díaz para que les explique “por qué las condiciones de los 21 fallecidos y de toda la gente de los barcos de altura no es importante para ella”. “Es muy triste que el fallecimiento de 21 trabajadores no sea de interés para la ministra de Trabajo”, ha reprochado. De Pazo confirmó que ya han enviado de nuevo al jefe de gabinete de la vicepresidencia segunda la petición para que los reciba. “Estos 21 trabajadores, sus familias y toda la gente del mar se merecen alguna acción más que no sea proclamando un día de luto nacional”, añade la portavoz de las familias.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones apuntó ayer que el Gobierno “actuará” en función de los requerimientos técnicos. Respondía así, a preguntas de la prensa, al reciente comunicado de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) en la que decía que una inspección del pecio “podría contribuir a contrastar algunas de las informaciones recibidas y obtener otros datos o detalles de interés para la investigación”.

Miñones recuerda que “estamos con las familias” y que esperarán a las conclusiones de la CIAIM para, en función de lo que digan en el informe, “como Gobierno, actuaremos”.