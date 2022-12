Uno de cada cinco fraudes con el abono gratuito del tren se registra en Galicia

Renfe abrió ayer el procedimiento para castigar el “uso irregular” de los abonos gratuitos de transporte en tren, después de las quejas de usuarios alertando de la reserva de plazas que no se utilizaban y que impedían a otros viajeros tomar trenes vacíos en parte. La compañía comenzó a notificar del riesgo de sanción a 15.176 usuarios en Galicia, que representan una quinta parte de los 75.000 ciudadanos que están en su punto de mira en toda España.

El porcentaje representa el 3% de los más de 2,3 millones de abonados en toda España, aunque en Galicia el porcentaje de infractores se dispara, pues la comunidad supera los 62.000 abonados. Por tanto, una cuarta parte ha cometido alguna irregularidad.

Hace diez días, Renfe reaccionó a las quejas de los usuarios que se encontraban en las estaciones con trenes completos, pero a los que luego les contaban cómo parte de los vagones estaban vacíos, algo que también podían comprobar desde los andenes.

Muchos usuarios con abonos gratuitos reservaban su asiento y, si no podían acudir, no lo anulaban para que otra personas lo aprovechase. El abono gratuito evitaba su pérdida económica.

Un mes y 20 euros perdidos

La compañía decidió este mes aplicar un sistema de sanciones para quien incurra en esas reservas fantasma en tres ocasiones sin haber cancelado su plaza “con una antelación mínima de dos horas al viaje formalizado y no haya realizado el viaje”.

Cuando reciba la tercera notificación de esa irregularidad, Renfe “incautará la fianza de 20 euros [obligatoria para obtener el abono de transporte gratuito y que se devuelve si se realiza un mínimo de viajes] y anulará el abono gratuito” al infractor, que no podrá lograr otro permiso de transporte de este tipo durante el mes siguiente al castigo. Aun así, establecerá un plazo transitorio de siete días para aplicar la medida.

Renfe comenzó ayer a notificar el primer aviso a 15.176 personas con algún abono obtenido en Galicia usado de manera incorrecta. “El objetivo es evitar la incorrecta utilización de estos títulos, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes y luego no viajan, entre otros”, alega la compañía en un comunicado.

Las vías elegidas para notificar las advertencias y, de ser el caso, las sanciones serán un mensaje de texto (sms) a los teléfonos móviles de los usuarios o a través de sus correos electrónicos, datos que deben proporcionar quienes deseen obtener un título de transporte.

La vigilancia, sin embargo, deberá extremarse para detectar los incumplimientos, pues en muchas ocasiones los viajeros no deben pasar el torno de seguridad que obliga a escanear el billete ni los revisores comprueban siempre si el viajero ha hecho uso de su plaza. No sucede en ocasiones en los trenes Regionales que cubren los trayectos entre A Coruña y Vigo y paran en la mayor parte de estaciones, por ejemplo. De esa forma, no se detecta si existe fraude. Además, Renfe introdujo algún otro cambio en las condiciones de uso de los abonos. “Se limita a cuatro viajes diarios de ida o vuelta y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado”, establece la compañía, que ayer defendió la necesidad de evitar usos fraudulentos.

“El mal uso de los títulos gratuitos, que se está limitando al 3% de los más de 2,3 millones de abonos adquiridos, genera un perjuicio al resto de los ciudadanos limitando su movilidad y desvirtúan la efectividad de estos títulos, cuyo objetivo es incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones de CO2”, expone Renfe en un comunicado.