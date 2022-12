Lage sobre el futuro de Besteiro: “Cuando uno tiene a Messi, a Mbappé… tiene que ponerlos a jugar”

“Cuando uno tiene a Messi, a Mbappé, … tiene que ponerlos a jugar. Besteiro es uno de los mejores activos del PSOE gallego. No sé su decisión personal, pero en mi opinión debe saltar al terreno de juego para marcar goles desde primera línea”. Así se pronunció ayer José Manuel Lage, secretario de Organización del PSdeG, a la pregunta de si José Ramón Gómez Besteiro será el próximo cabeza de cartel del PSOE gallego en los comicios autonómicos de 2024, una vez que ha quedado libre de las imputaciones judiciales que pesaban sobre él.

Lage lanzó esta reflexión sobre el futuro del político lucense, después de que el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, apuntase que el expresidente de la Diputación de Lugo es “un activo imprescindible del PSdeG y estará donde quiera estar”. Lage copió a su jefe de filas y declaró: “El señor Besteiro estará donde quiera estar, como dijo nuestro secretario xeral. Besteiro es uno de los mejores activos del PSdeG y mi opinión es que debe ser recuperado para la primera línea política”.

Sin cabeza de cartel

El PSdeG no tiene cabeza de cartel para los comicios gallegos y hasta el momento Formoso, que acaba de cumplir un año como secretario xeral de la organización, se había mostrado dispuesto a presentarse a las primarias para optar a ser candidato a presidente. Sin embargo, hasta el momento no ha descartado repetir como candidato a la alcaldía de As Pontes y a la Presidencia de la Diputación en la provincia, responsabilidades que muchos en el PSdeG ven incompatible con la competición en el ruedo autonómico. Si quiere seguir de alcalde, despeja el camino a Besteiro, que tendría vía libre, sentencian en el PSOE gallego.

En la misma rueda de prensa, en la que reclamó recuperar a Besteiro, que tras su dimisión en 2016, cuasi ha desaparecido de la escena pública, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, cargó duramente contra el PP y la juez Pilar de Lara, al entender que el partido en el poder en Galicia “temía a Besteiro como líder del PSdeG, y usó escritos anónimos que no se sabe quién los fabricó para apartarlo de la vida política, con la complicidad de la magistrada”.

“Si no hubo una actuación concertada entre el PP y la juez, lo parece”, remarcó el también teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña. José Manuel Lage lanzó estas acusaciones después de que trascendiera la semana pasada que se archivaba de forma provisional la última causa que salpicó al exsecretario xeral del PSdeG y que forzó en 2016 su salida como líder de los socialistas gallegos.

El número dos del PSOE gallego quiso centrar su intervención de ayer en atizar al PP. Exigió a Alfonso Rueda y a su partido “disculpas por la perversa actuación que hicieron de la justicia, cuando ha quedado demostrado que Besteiro es una persona honesta e íntegra. Fue sometido a una persecución judicial instigada desde el PP”.

Escritos anónimos

Lage aseveró que fue “el PP y Elena Candia (presidenta provincial del partido en Lugo y candidata a la alcaldía den Lugo) los que usaron escritos anónimos para llevar al juzgado al señor Besteiro con la complicidad de la jueza Pilar de Lara”.

El dirigente socialista se explayó en sus críticas y aseguró que Candia “carece de escrúpulos y es una inmoral por usar escritos anónimos para apartar de la vida política a Besteiro. No puede valer todo en política”.

Para Lage, la operación se orquestó porque los populares “temían” al entonces secretario xeral del PSdeG y siete años después se ha hecho justicia, pero “no se repara el daño”, ni el de Besteiro, ni tampoco el de los exalcaldes de Lugo y Ourense, Xosé Clemente López Orozco y Francisco Rodríguez, también salpicados por causas judiciales de corrupción y finalmente impunes.

Lage también se mostró muy crítico con la magistrada que instruyó las causas que luego han quedado en casi nada. “De Lara es una impresentable. Tiene que pagar por lo que hizo. No se puede ir de rositas”, afirmó.