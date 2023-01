Un frente frío hará caer las máximas hasta los 9 grados y dejará nieve a 800 metros

Descenso de las temperaturas —las nocturnas caerán entre dos y siete grados y las máximas no pasarán de los 13º—, nieve a cotas bajas, lluvias intensas y vientos fuertes. El fin de semana abre las puertas a un ambiente típico invernal tras la llegada el domingo de una masa de aire marítima polar. En Galicia, un frente frío entrará mañana y dejará nieve a 800 metros, que incluso puede descender durante la próxima semana. Tocará sacar el gorro, la bufanda y los guantes ya que las temperaturas mínimas en las ciudades mañana se moverán entre los 4 grados de Lugo y los 10 de A Coruña y los valores diurnos no pasarán de los 13º, oscilando entre los 9 grados previstos en Santiago o Lugo y los 13º en A Coruña, Vigo y Ferrol, según el boletín de MeteoGalicia. Si hoy el termómetro apenas marcará diferencia entre las temperaturas del día y la noche (entre uno y tres grados), mañana la brecha será ligeramente superior (entre tres y siete grados de diferencia entre las mínimas y las máximas).

Pero lo peor aún está por venir. La entrada de aire frío entre la noche del sábado al domingo será un “aperitivo” de una situación “más invernal y ya de frío de enero que va a venir a partir del martes”, advierte la meteoróloga del servicio autonómico María Souto. Mañana se espera nieve en cotas bajas, si bien serán copos que se desharán pronto por el viento del sur. Con todo se ha activado una alerta por acumulación de cinco centímetros de nieve en la montaña de Lugo y Ourense en la madrugada del domingo.

El domingo será una jornada de inestabilidad atmosférica. El cielo estará parcialmente nublado y habrá chubascos débiles y ocasionales durante el día y precipitaciones generalizadas locamente fuertes por la noche. Las temperaturas sufrirán un descenso, más acusado en las mínimas.

Tras un ligero ascenso térmico el lunes, al día siguiente entrará una masa de aire frío que durará varios días, con precipitaciones en forma de nieve y de nuevo bajada de temperaturas, según las previsiones de MeteoGalicia. A partir del martes, probablemente más allá de 800 o 900 metros no bajará la cota de nieve aunque puede haber una caída puntual, aunque en un principio no parece posible que vaya a cuajar dado que habrá vientos del noroeste y no es esperan precipitaciones tan altas.

Las lluvias de los dos últimos meses del año no bastaron para revertir la situación de déficit hídrico que arrastraba Galicia. La comunidad gallega cerró un 2022 extremadamente cálido y seco. En la presentación del avance del balance climatológico anual elaborado por MeteoGalicia, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advirtió de fue el año más cálido de las últimas décadas al registrar una temperatura media de 14,9 grados, la más elevada desde el año 1961. Hubo meses extremadamente cálidos como mayo y julio. En este último mes se produjo una ola de calor histórica superando los termómetros los 40º en muchos puntos de la comunidad. Y, además, el día 14 de julio se vivió un evento llamado Sistema Convectivo de Mesoescala, que generó un área tormentosa del tamaño de Galicia que dejó más de 6.000 rayos en 4 horas

En cuanto a las lluvias, el volumen de lluvias fue menor de lo esperado por lo que 2022 debe considerarse, en general, un año seco. La precipitación media en la comunidad fue de 1.201 litros por metro cuadrado, lo que supone “un 7% menos de lo que cabría esperar”.