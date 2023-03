La Xunta negocia la compra de 800 parcelas en las Fragas do Eume

La joya verde de Galicia esperaba desde hace más de un cuarto de siglo un documento que fijase los usos permitidos y restringidos en las más de 9.000 hectáreas de laderas y montes que discurren por los municipios de A Capela, Cabana, As Pontes, Monfero y Pontedeume. Desde el pasado día 2, las Fragas do Eume, declarada parque natural en agosto de 1997, disponen del plan rector que marca qué actividades pueden realizarse en el enclave, con una vigencia de 10 años y una inversión aproximada de 8,5 millones. Casi tres semanas después de que el Consello de la Xunta diese luz verde al Plan Rector de Usos e Xestión (PRUX) del bosque atlántico mejor conservado de Europa y coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, anunció durante su visita al espacio natural la intención de ampliar la superficie pública del parque, donde el 80% de los terrenos son de titularidad privada. Para ello invertirá 1,1 millones de los fondos Next Generation y ultima la compra de 800 parcelas a particulares. Una vez cerrada la adquisición, la Administración autonómica acometerá actuaciones de conservación y restauración “de zonas de máximo interés desde el punto de vista ecológico” con la eliminación y retirada de especies invasoras y mejorando la continuidad de las masas de frondosas autóctonas.

La visita al parque natural coincide con la publicación de su PRUX en el Diario Oficial de Galicia (DOG), un documento de casi 250 páginas, en el que se recogen los objetivos operativos y de gestión, la zonificación, las medidas de uso, el plan de gestión de emergencias, el programa de actuaciones, el cronograma y programa financiero, el sistema de seguimiento y evaluación, la organización administrativa y la vigencia y revisión. Para la Xunta, según detalló la conselleira,es de vital importancia la realización de actuaciones que persigan tanto incrementar la superficie pública de bosques y su recuperación como asegurar la conservación de la naturaleza a través del mantenimiento de los procesos ecológicos, la preservación de la biodiversidad de los ecosistemas y la aplicación de medidas que garanticen la singularidad del paisaje y la restauración de recursos naturales degradados. Con la aprobación del plan rector de las Fragas do Eume, el único enclave natural que carecía de este documento de usos y gestión, se completa el proceso normativo impulsado con el fin de dotar de un instrumento de gestión propio toda la Red de parques de Galicia, que suma cerca de 50.000 hectáreas. El plan rector de las Fragas do Eume actualiza la zonificación recogida en el anterior documento de ordenación de los recursos naturales para, por un lado, armonizarla con la del resto de parques gallegos y, por otro, ajustar los límites de cada área para compatibilizar la conservación del patrimonio natural y del paisaje con los usos que se desarrollan en él. Se propone dividir su superficie en cuatro zonas: zona I de reserva, que incluye ámbitos que requieren de un alto grado de protección; zona II de uso limitado, espacios con una mayor necesidad de preservación por sus valores naturales de excepcional rareza, interés o fragilidad; zona III de uso compatible, que abarca áreas con un valor de conservación medio por integrar cierto nivel de humanización, en las cuales se localizan plantaciones forestales, cultivos y matorral; y zona IV de uso general, con un importante nivel de urbanización y que incluye los núcleos rurales y las vías asfaltadas. La conselleira destacó que el proceso de elaboración del documento fue “muy participado” ya que se realizaron reuniones con los alcaldes de los 5 ayuntamientos del parque y con representantes de asociaciones de propietarios, ecologistas, comunidades de montes, entidades vecinales y colectivos ambientales, productores agroganaderos, titulares de empresas de ocio y turismo activo, clubes de escalada y montañismo, entre otros.