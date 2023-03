Situación complicada no mar nas vindeiras horas a partir deste xoves 23 entre #AGuarda e #Ribadeo

🟡Ondas entre 4 e 5 metros na maior parte do litoral.

🟠Ondas superiores aos 5 metros entre #Fisterra e #EstacadeBares

🌬️Vento do suroeste forza 7. pic.twitter.com/2jAHEt5Hit