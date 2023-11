Caos en los trenes: cientos de viajeros pierden enlaces a Madrid y los retrasos superan la hora

No llegaron a la reunión convocada en Madrid, ni al vuelo que iban a tomar en Barajas. Tampoco a la cita médica cerrada hace meses en la capital, ni la visita a sus familiares o a la escapada con amigos para callejear por Callao, Lavapiés y la Castellana. Una vez más a cientos de trabajadores y estudiantes en Galicia se les echó el reloj encima por una especie de bingo al que juegan cada vez que se suben al tren y sumaron a la lista del mes otro retraso a su trabajo o a su clase en la Universidad. En la jornada de este martes no solo se vieron afectados los viajeros con conexiones entre las principales ciudades de la comunidad, como es el Eje Atlántico —la línea con más demanda de Galicia y la segunda de toda España—, sino que en esta ocasión la avería trastocó de lleno a los servicios de primera hora de la mañana que partían de la estación de A Coruña hacia Ourense, donde hacen transbordo para las rutas del AVE a Madrid, y en consecuencia se generaron retrasos en otros trayectos por el efecto dominó.

Una nueva “incidencia en la infraestructura”, que depende de Adif, según apuntaron desde Renfe, volvió a sembrar el caos en las estaciones de tren de la comunidad, con conexiones perdidas y un efecto dominó en otros servicios Avant y de Media Distancia con retrasos de hasta 90 minutos, tal y como reconoció la operadora ferroviaria. Es una incidencia más en la larga lista que soportan los trabajadores y estudiantes que utilizan a diario el tren en Galicia y que pone en evidencia la falta de un plan de puntualidad anunciado por Renfe hace más de un año.

“Retrasado por averías de las instalaciones del CTC de A Coruña”. Era el mensaje que recibieron los pasajeros del Avant-09051 de Ourense con salida a las 05.08. Junto a este, también se vieron afectados el Vigo-Guixar de las 05.35 horas y el de Ourense de las 05.55 horas. No fue hasta las 06.40 horas cuando los afectados recibieron esta comunicación por su chat de viajeros, afectando la incidencia a los trenes sentido sur hacia Vigo y Ourense. Desde las 06.30 horas, apuntan desde Renfe, la avería en el telemando del control de tráfico, es decir, en la conexión entre el puesto de mando y la señalización y aparataje en vía, se solucionó y la circulación tendió a normalizarse, aunque con un efecto dominó sobre otras conexiones que acumularon retrasos. Los mayores tiempos de espera se dieron en dos Avant a Ourense y un Media Distancia a Vigo, que acumularon retrasos de entre 60 y 90 minutos.

“Hay sido un desastre generalizado. Todo tarde: regionales media distancia y Avant. Y las conexiones Alvia y AVE perdidas”, resume una pasajera consultada por este diario.

“Menudo día nos espera. Que pongan este chat en las pantallas de las estaciones. Para la app, todos salen en hora”, relataba otro viajero. “Llevamos 35 minutos pasados en la estación de A Coruña en el tren que sale normalmente a las 05.08 horas con conexión a AVE con Madrid en Ourense a las 06.30 horas que evidentemente vamos a perder. ¿Cuál es la previsión?”, preguntaba indignada una usuaria, a la que Renfe respondía: “Este tren se encuentra detenido debido a una incidencia en la infraestructura”.

Aunque a los clientes con enlace a Madrid se les ofreció reubicarlos en los siguientes trenes, a muchos ya no les solucionaba el retraso acumulado ya que no podrían llegar a tiempo a destino.

“El concepto puntualidad e información de Renfe… Una vergüenza gestionar un servicio público así”. Fue otro mensaje que lanzó en las redes sociales una usuaria. “¿Cómo es posible que no tengan trenes de reserva? Que los traigan de donde sea… En este caso, un servicio alternativo en bus tampoco sería efectivo porque no se puede hacer el trayecto A Coruña-Ourense en 68 minutos”, sentencia otra pasajera consultada por este diario. “Además ahora los retrasos y las averías —cuestiona— no se compensan para los abonados [son gratis los viajes] y el Gobierno tampoco penaliza a Renfe ni a Adif”.

Desde Perder O Tren y Media Distancia Galicia, plataformas que llevan meses de movilizaciones, protestas y reuniones para lograr la mejora del servicio público, con más frecuencias, horarios ajustados al horario laboral y estudiantil y un plan de puntualidad ante los retrasos sistemáticos de cinco y diez minutos en el Eje Atlántico -—la línea con más demanda de Galicia—, advierten de que los pasajeros no quieren más informes que se queden en un cajón, ni reuniones. “Queremos decisiones efectivas y que alguien tome las riendas”, urgen. “No son capaces de generar alternativas y tampoco de evitar que se repita”, censuran.

Los pasajeros advierten de que estas incidencias son “intolerables”. “Esto demuestra que necesitamos más de lo que tenemos actualmente: material rodante, personal, revisiones, mantenimiento de Renfe y Adif y sobre todo, otra actitud y exigencia en el servicio y de rendición de cuentas a los viajeros y al Ministerio”, advierten desde las plataformas Perder O Tren y Media Distancia Galicia.

“Que no se atrevan a volver a llamarlo incidencia puntual”, denuncian los pasajeros

Ante el caos vivido ayer en las estaciones de las principales ciudades gallegas, los pasajeros recurrentes reclaman al Ministerio de Transportes y a la Delegación del Gobierno nuevamente ayuda y prioridad en la canalización de recursos y soluciones para el servicio ferroviario en Galicia. “Que no se atrevan a volver a llamarlo incidencia puntual. Es una falta de respeto a cientos de personas que sufren perjuicios en su vida laboral y personal. ¿Quién nos compensa por esta nueva falta de servicio, información e incertidumbre?”, se preguntan desde los colectivos que han elevado decenas de quejas a partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones, instituciones como el Defensor del Pueblo y la Valedora, el CES al igual que ante Renfe, Adif y la Delegación del Gobierno en Galicia.

“Para nosotros —concluyen— el tren es imprescindible, por fin es una prioridad pública entre los modos de transporte por rápido, seguro y sostenible, pero las concesionarias del servicio no están siendo capaces de reaccionar y corregir deficiencias, tampoco de crecer como lo hace la demanda”.

Desde el sindicato CGT urgieron este mismo mes a Renfe a través de una comisión de conflictos que reorganizase el horario de salida a de los trenes para garantizar la llegada a destino en la hora prevista, ya que con el aumento de la ocupación derivada de los abonos se ha originado un retraso crónico de cinco a diez minutos en las líneas con más pasajeros, como es el Eje Atlántico, debido al mayor tiempo que se pasa en las estaciones para la subida y bajada de usuarios.