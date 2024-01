Oleiros, Sanxenxo y Viveiro, los concellos más poblados que se ‘saltan’ el carné por puntos

No hacen falta viajes de cientos de kilómetros para dejar el saldo de puntos del permiso de conducir a cero. Un trayecto de apenas 15 minutos de casa al trabajo basta para quedarse sin carné si no se cumplen las normas de seguridad vial. Ahora bien, todo dependerá de dónde se cometa la infracción, ya que de los 130 ayuntamientos gallegos con Policía Local y, por tanto, que tienen la obligación legal de comunicar a la DGT las sanciones que acarrean la detracción de créditos, un total de 40 no han notificado ninguna en 2022, según el último balance disponible de Tráfico. En consecuencia, los infractores en un tercio de los concellos con unidades policiales propias se salvan de la retirada de créditos, un sistema que aboca a la pérdida del carné por seis meses a quienes agotan todos los puntos y que les exige hacer un curso de reeducación vial y pasar un examen para poder ponerse de nuevo al volante. En la lista de ayuntamientos díscolos con el carné por puntos, según los últimos datos municipales, hay 13 de la provincia de A Coruña (Oleiros, Cerceda, Miño, Bergondo, Malpica, Neda, Vimianzo, Arzúa, Cariño, Cabana de Bergantiños, Abegondo, Tordoia y Corcubión), 11 de la de Lugo (Viveiro, Burela Chantada, Mondoñedo, Cervo, Quiroga, A Fonsagrada, Guitiriz, Palas, Friol y Rábade) siete de la de Ourense (Carballiño, Verín, Ribadavia, Maceda, A Rúa, Viana do Bolo y Pobra de Trives) y nueve de la de Pontevedra (Sanxenxo, Bueu, Meaño, Arbo, Cuntis, O Rosal, Vilaboa, As Neves y Vila de Cruces). Seis de estos ayuntamientos tienen una población superior a los 10.000 vecinos, con Oleiros a la cabeza (más de 37.000), seguido de Sanxenxo (casi 17.000), Viveiro (más de 15.000), O Caballiño, Verín (ambos por encima de los 13.000) y Bueu (cerca de 12.000).

Este balance arroja una tasa de incumplimiento con el carné por puntos en los ayuntamientos gallegos del 30%, tal y como avanzó el lunes este periódico, con los mayores índices en las provincias de Lugo (65%, cumplen 6 de 17 con Policía Local), Ourense (54%, comunican a la DGT 6 de 13). En el caso de A Coruña y Pontevedra el nivel de cumplimiento con el sistema de puntos alcanza el 78% y 77%, respectivamente, con 47 de 60 que notificaron sanciones con detracción de puntos a Tráfico en vías urbanas de la provincia coruñesa y 31 de 40, en las pontevedresas. Desde Tráfico en Galicia ya han lanzado un mensaje a los concellos que permiten que los infractores en su municipio se salven de la retirada de puntos. La responsable de la DGT en la comunidad gallega y jefa de Tráfico en A Coruña, Victoria Gómez Dobarro, advierte de que “la comunicación de la detracción de puntos de las infracciones cometidas en las vías urbanas es una obligación legal para los alcaldes, derivada de su competencia para denunciar y sancionar en esas vías, tal y como se establece en la Ley de seguridad vial (artículo 7)”. “No es potestativo”, les lanzó en declaraciones a este periódico. “Las infracciones —añadió— son objeto de su correspondiente procedimiento sancionador autónomo. Los puntos, aunque se reflejen en un texto de una sanción, son pérdida de confianza y reproche por determinadas conductas, graves y muy graves contrarias a la seguridad vial”. Hasta el momento, la Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia no ha recibido información alguna de la DGT sobre concellos díscolos con el sistema por puntos. No obstante, la fiscal delegada en la comunidad, Paula Grau, aclara que si le llegase habría que determinar si se trata de un incumplimiento administrativo, lo que llevaría a una mera notificación apelando a la obligación legal de la comunicación de las sanciones que acarrean detracción de créditos, o si, por el contrario, es fruto de la desobedencia, que podría derivar en un delito de prevaricación omisiva por parte del ayuntamiento de turno. Para estos casos de incumplimiento “voluntario o pertinaz”, la pena iría desde la multa y la suspensión de empleo y sueldo hasta la inhabilitación. Para Stop Accidentes, “falta control” de las Policías Locales en toda Galicia y el “poco que hay” —lamenta— se traduce “en que muchos ayuntamientos aún no cumplen con el sistema por puntos”. “No se puede exigir a los conductores que cumplan la norma, cuando hay administraciones que no lo hacen”, cuestiona la delegada del colectivo de víctimas en Galicia, Jeanne Picard. Además de reclamar a laDGT que actúe contra los municipios incumplidores, Picard se plantea enviar una carta a al Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para apelar a la notificación de las infracciones con retirada de puntos: “¿Acaso solo tiene que cumplir con el sistema por puntos la Guardia Civil? El carné por puntos es una medida de seguridad vial, hace reflexionar al conductor infractor”, destaca la delegada de Stop Accidentes en Galicia. Esta disparidad a la hora de cumplir con el carné por puntos hace que haya conductores que afronten solo el pago de una multa frente a otros que se quedan sin créditos o sin carné tras haber agotado todo el saldo. Y es que una situación cotidiana como quedarse dormido puede acarrear la retirada del permiso a un conductor que infrinja las normas en 130 concellos con Policía Local en Galicia, pero, por el contrario, no afectar a sus créditos si lo hacen en los 40 municipios díscolos con el sistema. Un ejemplo basta para conocer el alcance: no ponerse el cinturón con las prisas por llegar a tiempo al trabajo después de que el despertador no haya sonado y llamar desde el móvil al jefe para avisar del retraso ya resta nueve puntos del carné. Saltarse un semáforo en rojo, otros cuatro. Y pisar más de la cuenta el acelerador, al menos dos créditos. Estas infracciones ya bastan para quedarse sin los 15 créditos del carné. Eso para los infractores en los municipios donde se comuniquen a la DGT las sanciones catalogadas en el sistema por puntos. La condena por estas infracciones en apenas 15 minutos de recorrido: seis meses sin poder coger el coche, asistir a los cursos de reeducación vial y hacer un examen para poder volver a conducir.