La Aemet prevé una primavera “más cálida” de lo normal y similar a “Levante o Andalucía”

Con el inicio de la nueva estación a la vuelta de la esquina, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que esta primavera sea “más cálida de lo habitual en Galicia”. A seis días para que de comienzo, el próximo miércoles 20 de marzo, el delegado del organismo en Galicia, Francisco Infante, explicó que se espera que en los meses de abril, mayo y junio el calor azote a la comunidad más de lo que es habitual en estas fechas. Así, resaltó que será una primavera similar a la que se vivirá en “Levante, Andalucía y Cataluña”. En lo que se refiere a las precipitaciones, este nuevo trimestre tendrán un “comportamiento normal”, parecido al de los años anteriores. La primavera llegará así después de un invierno “húmedo y extremadamente cálido”. Y es que Galicia registró de media unas temperaturas 1,8 grados por encima de lo habitual en un invierno en la autonomía. “El más cálido de la serie histórica en Galicia desde 1961”, precisó Infante en referencia a los días de altas temperaturas registrados en el mes de enero.

En este sentido, el delegado de Aemet quiso señalar que “hace ya 27 meses que no se registra un mes más frío de lo normal”. “Todos han sido más cálidos y algunos normales, pero no más frío de lo normal”, aseveró, al tiempo que precisó que el último así fue “en noviembre de 2021”. Las precipitaciones han sido también más frecuentes de lo habitual. “Ha llovido un 14% más de lo normal en este período”, aseguró Infante en una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la ciudad de A Coruña. Un porcentaje que se eleva hasta el 67% en el caso del mes de enero, en relación a la media. Lo normal en la comunidad es que llueva 40 días, un número que este año se ha elevado hasta los 45. Así, finalizó hablando de balance hídrico, indicó que hubo un “superávit de precipitaciones”. En este sentido, apuntilló que “en principio” no habrá problemas con el agua, aunque ha precisado que esto no compete a la Aemet.

Previsión de Semana Santa

En cuanto a lo que pasará en la Semana Santa, cuando serán muchos los que disfruten de sus vacaciones, Infante apuntó que “de momento no hay una predicción” que pueda ser concluyente por un “comportamiento inestable que complica los pronósticos”. Con todo, avanzó que “probablemente la semana que viene sea más cálida de lo normal y normal en cuanto a precipitaciones”. “Climatológicamente hablando, llueve entre cinco y seis días a la semana de promedio, lo que no quiere decir que llueva todo el día”, resaltó aludiendo, además, a que las temperaturas suelen estar entre los 15 y 18 grados en las fechas de Semana Santa.