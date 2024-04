Galicia registró en marzo un 148% más de lluvias que los valores normales de otros años

La precipitación media acumulada en Galicia se situó en marzo un 148% por encima del valor climático normal, según el informe mensual elaborado por MeteoGalicia.

Las lluvias estuvieron muy por encima de lo esperado en marzo al ser frecuentes, persistentes y cuantiosas en los primeros diez días, y, a mayores, las lluvias de la última semana incrementaron, aun más, ese superávit, según señala el informe.

La precipitación media acumulada fue de 250 litros por metro cuadrado, un 148 por ciento superior al valor climático normal.

Marzo fue ligeramente frío y muy húmedo, un mes que, desde el punto de vista meteorológico, quedó dividido en tres partes diferenciadas: la primera y la última fueron períodos con predominio de borrascas, fríos y húmedos, mientras que a mediados del mes se registró un tiempo seco y cálido. Así, presentó unas temperaturas medias ligeramente por debajo de los valores climáticos, mientras que las precipitaciones están claramente por encima.

En lo que se refiere a las temperaturas, la anomalía media para este mes, obtenida a partir de los datos registrados en 11 estaciones meteorológicas representativas, fue 0,2 grados inferior al valor normal climatológico, lo que hace que enero pueda considerarse como ligeramente frío. El valor medio de la temperatura máxima fue de 13,4 grados y el de la mínima, de 4,8 grados.

EL TIEMPO HOY EN A CORUÑA

Hoy toda Galicia sigue inmersa en esta montaña rusa meteorológica que está siendo, por ahora, el mes de abril y que en las últimas jornadas ha dejado una alternancia de días de tiempo apacible con otros de alertas por importantes inclemencias meteorológicas, de forma que desde el viernes A Coruña y el resto de ciudades gallegas atraviesan un período en el que un día toca capucha y otro no.

Bien, pues si la primavera en Galicia es como deshojar una margarita --llueve, no llueve, llueve, no llueve-- este lunes 8 de abril es una de esas jornadas en las que sí lloverá y necesitaremos paraguas, aunque es cierto que la lluvia tiene las horas contadas. Aún así las condiciones meteorológicas no mejorarán de golpe, de forma que esta noche la situación no será la más favorable para poder ver el eclipse de sol que en la provincia de A Coruña se verá de forma parcial a partir de las 21.17 horas.

Según la previsión de Meteogalicia, hoy se esperan precipitaciones en A Coruña, más probables durante la mañana aunque también previsibles por la tarde, y mañana por la mañana puede que todavía caigan algunas gotas pero a partir de este martes se impone una creciente influencia anticiclónica, de forma que el tiempo se volverá más estable en cuanto pase este frente que dejará chubascos hoy y mañana por la mañana, tal como adelantaba ayer Meteogalicia en sus redes sociales.

Las temperaturas este lunes serán suaves, con 11 de mínima y 15 de máxima. Los termómetros en A Coruña se moverán el martes entre los 11 y los 16 grados y para el miércoles bajan las mínimas pero suben las máximas, así que habrá una mayor oscilación térmica, con solo 5 grados por abajo y hasta 19 por arriba en las horas centrales del día, como azanzaba este domingo Meteogalicia.

Y a partir de ahí todavía notaremos más la recuperación de los termómetros. En la segunda mitad de la semana A Coruña y toda Galicia seguirán en el radio de acción de las altas presiones y con la presencia de una masa de aire cálido que elevará las temperaturas por encima de los 20 grados de máxima. El tiempo será seco y los termómetros superarán los valores medios propios de esta época del año. Más información.