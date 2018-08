La federación de asociaciones vecinales de Culleredo rechaza la propuesta del plan director

La Federación de Asociacións de Veciños de Culleredo rechaza la propuesta de actualización del plan director del aeropuerto de Alvedro de AENA. "Supone un perjuicio demasiado elevado para los vecinos que se verán afectados y un aumento de los riesgos", sostiene.

Las asociaciones vecinales cullerdenses defienden que "las modificaciones que se tendrían que haber incluido en la propuesta de modificación del plan deberían ir dirigidas a la mejora de la seguridad" y que "la inversión que se pretende hacer en el aeropuerto de Alvedro no va a suponer una mejora en la capacidad del aeropuerto, a pesar de las previsiones excesivamente optimistas que se incluyen en el documento, ya que no se tiene en cuenta el AVE". "De todos es sabido que el papel aguanta de todo", critican. "No se puede estar perjudicando de manera sistemática a los vecinos del concello de Culleredo con las modificaciones del aeropuerto y sobre todo teniendo en cuenta que las mismas suponen la desaparición de una parroquia del concello", denuncian.