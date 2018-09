La Diputación se abre a revisar las bases de las ayudas ambientales por la baja concurrencia

La baja concurrencia a la convocatoria de ayudas para protectoras y entidades ecologistas ha llevado a la Diputación a abrir la puerta a un cambio en las bases. Se trata de unas ayudas pioneras, largamente demandadas por los colectivos animalistas y ambientales, y finalmente no han tenido la acogida esperada. La institución provincial solo repartió 37.271 euros de los 150.000 destinados a colaborar con los refugios de animales y 40.493 euros de los 150.000 reservados a sufragar la realización de actividades medioambientales.

El hecho de que solo se repartieron 77.764 de los 300.000 euros reservados para ayudas, ha llevado a colectivos animalistas como Libera a reclamar cambios en las bases. La asociación aplaude la iniciativa del Gobierno provincial, pero lamenta que solo se utilicen finalmente el 24% de los fondos previstos y solicita que la próxima convocatoria se plantee con un "enfoque más amplio" e incluya a las entidades que trabajan con casas de acogida.

Los colectivos ecologistas se mostraron desde el principio mucho más duros con las bases. La Sociedade Galega de Historia Natural, el Grupo Naturalista Hábitat, la Sociedade Galega de Ornitoloxía, la Asociación Néboa Medio Ambiente, Arco Iris, Verdegaia, la Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico Betula, Drosera, la Rede Galega de Entidades de Custodia do Territorio, la Fundación Fragas do Mandeo, el Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes y la Asociación Cultural O Rabo do Galo habían remitido hace ya meses un escrito a la Diputación en la que advertían que las bases limitaban mucho la concurrencia.

Las entidades ecologistas advertían en junio que las condiciones impuestas en las bases hacían "bastante probable que ninguna entidad ambiental pudiese presentarse". Los colectivos criticaron la "parca" relación de gastos subvencionables, básicamente para material escolar y talleres, y alertaban de que los requisitos restringían los proyectos de voluntariado al impedir la adquisición de bienes inventariables necesarios para las actividades, cuando otros años sí se podía a través de otro programa. Las entidades criticaban también que las bases del programa limitasen el importe máximo de la ayuda a 15.000 euros mientras que para entidades deportivas el tope es de 70.000 euros. Finalmente, las ayudas a ecologistas se repartieron entre cinco colectivos, en su mayor parte para campañas de sensibilización y cursos.

El diputado de Medio Ambiente, José Manuel Pequeño, se abre a reunirse con los colectivos para analizar posibles cambios en las bases y destaca que "lo principal" es que los fondos "lleguen a las asociaciones para facilitar su labor".