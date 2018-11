A Coruña, Cambre, Culleredo y Cerceda envían su balance económico a Contas fuera de plazo

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales impone a los concellos la obligación de enviar sus cuentas del año anterior antes del 15 de octubre del año siguiente al Consello de Contas para que las fiscalice. Es decir, que el pasado mes de octubre finalizó el plazo para que los ayuntamientos rindiesen sus cuentas de 2017. Podían hacerlo desde que se abrió el plazo el pasado 17 mayo. Tuvieron cinco meses para hacerlo. Vencido el plazo, en la comarca coruñesa han sido cuatro los concellos que no han enviado en el plazo legal esta contabilidad: A Coruña, Cambre, Culleredo y Cerceda.

Si estos cuatro ayuntamientos incumplieron su obligación de presentar sus cuentas a tiempo ante el Consello, otros cuatro las presentaron a tiempo, aunque con defectos leves: A Laracha, Betanzos, Oza-Cesuras y Paderne. También la Diputación de A Coruña figura con su contabilidad enviada pero con defectos leves, subsanables.

Solo se ha producido un caso en toda la provincia de cuenta enviada a tiempo pero con defectos graves: Oleiros. Envió su contabilidad el 10 de octubre, dentro del plazo legal, pero arrastra el problema del Consorcio As Mariñas. Según Contas, la Xunta "no tiene adscrito" este organismo al Concello de Oleiros por lo que éste "no remite la información necesaria". La cuenta general de este organismo fue informada por la Comisión Especial de Cuentas el pasado mes de septiembre tras estar en exposición pública quince días, plazo que finalizó el 25 de octubre, fuera del plazo legal para remitir la cuenta. El alcalde oleirense contrató en septiembre una auditoría privada de las cuentas del Consorcio y lo justificó en que este órgano está adscrito a Oleiros, aunque formalmente, según Contas, la Xunta no tiene tal adscripción.

Junto a las cuentas municipales (liquidación de ingresos y gastos, remanente de tesorería, resultado presupuestario, etc.) las administraciones locales también tienen que enviar a Contas las actas de arqueo de lo que hay en caja y las certificaciones bancarias de los saldos existentes, además de las memorias justificativas del coste de los servicios públicos.

Este año se introdujeron novedades que puede que demorasen la presentación de las cuentas: se piden nuevas validaciones sobre sociedades mercantiles, coste de actividades, y la obligación de remitir un certificado indicando en qué pleno se aprobó la cuenta general o por qué no se aprobó.