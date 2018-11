Abegondo prevé aprobar el día 22 su plan urbano provisional tras un año sin PXOM

Un año y cuatro meses después de que el Tribunal Supremo confirmase la nulidad del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Abegondo, vigente desde 2012, el Gobierno local ya tiene terminado un Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), un documento que dará al municipio una ordenación urbanística mínima mientras un equipo técnico contratado elabora un nuevo plan general. El Ejecutivo local prevé llevar este planeamiento provisional al pleno del próximo día 22 para su aprobación inicial. Si se aprueba luego estará en exposición pública durante veinte días y el Concello además notificará este acuerdo a todos los propietarios de parcelas afectadas por este plan, más de 9.300 terrenos propiedad de más de 5.000 vecinos.

Este instrumento de ordenación es, como su nombre indica, provisional, y una vez aprobado de forma definitiva tendrá una vigencia máxima de tres años y medio. Solo ordena suelo urbano y parte de los núcleos rurales, no afecta para nada al suelo rústico. Tal y como adelantó el Concello cuando la Xunta le dio el visto bueno en el trámite ambiental a esta normativa provisional, el Ejecutivo municipal ha tenido que corregir todo lo que le indicaba el Supremo (exceso de viviendas, peligro en la viabilidad económica del plan y sobre todo clasificación incorrecta de núcleos como suelo urbano cuando no tenían ni los servicios básicos). De esta forma en lugar de los 141 núcleos que identificaba en su plan general de 20121 que le anularon, ahora incluye solo 85, al eliminar los que no registraron actividad urbanística en los últimos años. También reduce de 2.622 a 1.050 las viviendas previstas (939 en núcleo rural y 111 en urbano).

En comparación con el PXOM anulado, ahora se mantiene el 74,56% de la superficie del municipio calificada como núcleo rural y como suelo urbano se mantienen solo dos zonas, San Tirso y San Marco, pero reducidas, al excluir por sentencia judicial una docena de ámbitos.

Este Instrumento de Ordenación Provisional también ha tenido que adaptarse al nuevo trazado del Camino de Santiago y ha tenido que incluir cuestiones que no contemplaba como las servidumbres del aeropuerto de Alvedro y las impuestas por las zonas de protección de infraestructuras como carreteras y vías del tren.

El alcalde de Abegondo, José Santiso, ha destacado que con este plan provisional se evita una "paralización de la construcción en el municipio" mientras se redacta un nuevo plan general. En 2012, cuando se aprobó el PXOM, se tramitó un expediente urbanístico mientras que en 2106 fueron ya 58, aunque en 2017 se contabilizaron solo 24.

Con la anulación del PXOM el año pasado, en Abegondo revivieron sus normas de 1991, totalmente obsoletas, pues las de 1996 también fueron anuladas.