Bomberos comarcales alertan de deficiencias graves en los equipos de extinción y rescate

El comité de empresa de Veicar, la empresa que gestiona los parques comarcales de Arteixo y Betanzos y otros cinco de la provincia de A Coruña, denunció ayer graves deficiencias en la equipación de la que disponen los efectivos que podría llegar a impedir su intervención en labores de extinción o rescate.

Los representantes sindicales de los bomberos apelan a carencias en equipos básicos para participar en trabajos de salvamento o extinción y a deficiencias en el vestuario de emergencia. El comité advierte de que, de no solventarse con urgencia, podría acordar la la paralización de la actividad de los efectivos afectados para garantizar su seguridad, como establece la Lei de Prevención de Riscos Laborais.

Los representantes de los trabajadores de los parques comarcales denuncian que disponen de un numero "muy ajustado" de botellas de aire comprimido para los equipos de respiración autónoma. Afirman que cuentan solo con un cuarto o un tercio de las existentes a principios de año, que caducarán en diciembre. "Esto se traduce en que el personal que acuda a prestar servicios de extinción de incendios y rescate no contará con equipo de protección apropiado para adentrase en edificios, por lo que dejará gran número de incidentes sin atender por falta de medios", alertan en un comunicado remitido a los medios.

A la carestía de botellas de aire comprimido, los bomberos suman la ausencia de cuerdas y material de rescate en altura. Según informan desde el comité de empresa, los parques comarcales carecen desde el pasado 23 octubre de este material, fundamental para el desarrollo de trabajos de salvamento. "No puede ser empleado por no estar al día de sus revisiones de seguridad y desconocerse su está apto o no para su manejo", afirman los efectivos.

Otra carencia a la que apuntan los representantes sindicales compete al vestuario. Los efectivos alertan del "pésimo funcionamiento del sistema de reposición desde 2014. Afirman que han pasado de contar con una renovación periódica a un método de vestuario centralizado en el Consorcio "totalmente ineficaz". "La mayor parte de los bomberos que solicitaron la reposición de alguna prenda se encuentran a la espera desde hace meses", critican desde el comité, que advierte de que la falta de determinadas prendas de vestuario les impedirá realizar varias tareas de mantenimiento y revisión en los parques de bomberos.

El comité insta a resolver las carencias "con la mayor celeridad" para evitar la paralización de la actividad en labores como extinción de incendios, salvamento y rescate.