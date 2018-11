Concello e instituto de Carral, contra el machismo

El Concello y el instituto de Carral se han unido un año más para mostrar su repulsa contra la violencia de género. La Casa Consistorial acogió ayer un acto en el que participó todo el alumnado del instituto y representantes del Gobierno local, vestidos de morado, en el que varios jóvenes cantaron Let it be con guitarras y ukeleles y realizaron lecturas de textos y poemas, además de exhibir pancartas contra el machismo.