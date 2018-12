Un belén sobre la pérdida de la fe

El conocido párroco de Cambás en Aranga, Luis Rodríguez Patiño, ha montado de nuevo un belén singular. Este año aúna la reivindicación del mundo rural con las críticas a la Iglesia por no luchar más contra la pederastia. Incluye recortes de prensa que aluden a la pérdida de la fe tanto en la Iglesia como en los políticos. El decorado del belén incluye productos del campo, que envían desde Cambás a través de la cooperativa Cusoviame, que todo el año recoge productos para el banco de alimentos y cocina económica. Frases como Si el campo no produce, la ciudad no come, reivindican el valor del rural.