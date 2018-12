Los 'peros' al tercer carril de Arteixo

La Xunta recibió ocho alegaciones al proyecto para la ampliación de la avenida de Finisterre de Arteixo, que es el principal acceso a la capital municipal y también permite dirigirse al polígono de Sabón. El proyecto de la Consellería de Infraestruturas consiste en la construcción de un tercer carril en el tramo que discurre entre la travesía de A Groufa (a la altura de la panadería Rozas) y la calle Guerra de la Independencia. La obra incluye una rotonda con un diámetro de 36 metros en el cruce de la travesía de A Groufa. La actuación supondrá reducir de 80 a 50 kilómetros por hora el límite de velocidad de la avenida. El coste de los trabajos previstos por el Ejecutivo autonómico, incluidas las expropiaciones, asciende a un total de 1,5 millones de euros.

Las empresas Gabesa (Gallega de Bebidas), Inditex, Pescanova España, Starco Property (propietaria del solar de la Schweppes), tres particulares y el Concello presentaron reclamaciones a este proyecto. Todas las compañías y los particulares, a excepción de Starco Property, están afectados por esta propuesta del Gobierno gallego. ¿Qué alegaron?

EGabesa (Gallega de Bebidas). La empresa asegura que el proyecto expuesto por la Xunta para añadir un tercer carril en la avenida de Finisterre "está incompleto" al carecer de un análisis de las distintas alternativas, una justificación del interés público, un estudio geológico y una valoración económica de las distintas alternativas. La firma afirma que "este trámite de información pública es anulable" porque falta "información esencial". Gabesa también afirma en sus alegaciones que no está conforme con "la relación de bienes y derechos que se verían afectados por las obras". Adjuntó un informe pericial con los bienes que consideran que están afectados por la expropiación para poder ejecutar la obra.

EInditex. La multinacional señala en las alegaciones que presentó al proyecto que "está conforme con la concepción global de la propuesta de trazado de la ampliación". También asegura que "los metros cuadrados de la parcela de Inditex objeto de expropiación no ascenderían a 652 metros cuadrados, sino que dicha superficie se incrementaría hasta un total de 856 metros cuadrados". "Esta nueva superficie resulta de la superposición del proyecto sometido a exposición pública con el perímetro exterior de las fincas propiedad de Inditex", indica Inditex.

EPescanova. Esta compañía se limita a señalar que "contrastado el proyecto", detecta que no figuran en la expropiación una estructura de filtro de agua, un murete, un cierre con unas escaleras y 350 metros cuadrados de pavimento.

EStarco Property. Esta firma, a través de la que Manuel Jove y José Collazo poseen el solar de Schweppes en el polígono de Sabón, presentó un escrito en el que advierte de que emprenderá "las acciones legales oportunas" en caso de que el Concello de Arteixo y la Consellería de Infraestruturas no permitan la ejecución de una rotonda en el cruce de las avenidas de la Diputación y del Embalse, actuación incluida en el planeamiento urbanístico municipal. Esta actuación a la que se refiere Starco Property no tiene nada que ver con el proyecto de la Xunta para añadir un tercer carril en la avenida de Finisterre, sino que es otra actuación diferente en el polígono de Sabón. El Gobierno local y el Ejecutivo autonómico trabajan desde hace meses en la elaboración de un proyecto de obra para ampliar la avenida de la Diputación. La opción que prevén implicaría que no se ejecutase la glorieta y la prohibición del giro a la izquierda desde la avenida del Embalse.

EConcello de Arteixo. Solicitó a la Xunta que "la reordenación del estacionamiento se realice procurando mantener las plazas existentes", salvo en los casos donde afecten a la seguridad viaria, y que no se eliminen las "intersecciones existentes" entre los viales municipales y la avenida de Finisterre. También pidió aceras en el entorno de la panadería Rozas y que las paradas del autobús siguiesen en el mismo punto que en la actualidad.

EParticulares. La Consellería de Infraestruturas recibió un total de tres alegaciones procedentes de vecinos. Uno de ellos solicita que se conserven el "mayor número posible" de plazas de aparcamiento para que los residentes y los comercios de la zona no se vean afectados por la ampliación de la carretera, ya que "la solución en trámite afectaría de forma negativa a los negocios existentes por los cambios en el aparcamiento".

Otro de los alegantes es el promotor del proyecto de implantación de una estación de servicio junto a Gabesa. Asegura que ya cuenta con el visto bueno de la Xunta para el acceso a su futuro negocio y espera lograr "compatibilizar" la ampliación de la carretera con su gasolinera. El otro particular también realiza una reclamación similar sobre la gasolinera.