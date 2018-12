Arteixo reclama un proyecto más detallado de las instalaciones de Repsol en Langosteira

El Concello de Arteixo reclama a Repsol que le proporcione un proyecto más detallado sobre las instalaciones que pretende construir en el puerto exterior de Langosteira, donde la empresa tiene previsto trasladarse desde A Coruña para realizar la descarga de crudo. El alcalde, Carlos Calvelo, ha firmado una resolución en la que solicita a la empresa "documentación que refleje con exactitud las obras a realizar en la zona portuaria anexa al pantalán", mediciones de las distintas partidas presupuestarias y un "proyecto técnico que recoja la actividad a desarrollar". Esta es la respuesta del Gobierno local a la solicitud de licencia de obra que realizó la empresa el pasado mes de mayo.

El Gobierno local también ha detectado que la documentación presentada por la compañía energética no contiene un proyecto específico para las subestaciones eléctricas, lo que es necesario legalmente. La resolución firmada por el regidor señala que Repsol deberá presentar la autorización y la concesión de la Autoridad Portuaria de A Coruña para las obras. El escrito del Concello también indica que, una vez presentada toda la documentación, "no parece existir inconveniente alguno" para el proyecto. "No se aprecia la existencia alguna al margen de las propias del sistema portuario", asegura la resolución.

Repsol pidió autorización municipal para ejecutar la construcción de una terminal de graneles líquidos para la descarga y bombeo de crudo. La resolución del alcalde recoge que será necesaria la construcción de una subestación eléctrica, una sala de control, una caseta de control en el frente del atraque, una garita de vigilancia y un recinto para las bombas y el pantalán. En la zona terrestre las tuberías se dispondrán a lo largo del dique de abrigo (en la galería construida pegada al espaldón), y continuarán por la explanada portuaria hasta llegar a la zona en la que se instalarán las bombas Booster, unos mecanismos necesarios para bombear el crudo hasta la refinería, según señala la resolución de Alcaldía. La superficie que la empresa pretende ocupar es mayor a 50.000 metros cuadrados.

De las instalaciones de Repsol en Langosteira partirá el poliducto hasta la refinería. Esta estructura discurriría por Suevos y después irá en paralelo a la costa para llegar a la factoría de crudo por Nostián. El trazado, dentro del término municipal de Arteixo, tendrá una longitud de 2,5 kilómetros y tendrá un ancho de 14 catorce metros, incluidas las franjas de terreno a cada lado del poliducto para labores de vigilancia y mantenimiento.

El Gobierno local tiene previsto conceder el próximo mes de enero la licencia de obra para esta instalación destinada al transporte de petróleo. El alcalde explicó esta semana que "no hay ningún tipo de problema" con esta estructura y que "seguramente" el Concello concederá el permiso "en enero".

La construcción del poliducto de Repsol ha requerido la expropiación de 98 solares en Arteixo. La empresa inició en septiembre el levantamiento de las actas previas a la ocupación (momento en el que se les ofrece el justiprecio) de las parcelas afectadas por esta nueva infraestructura.

Demora en el traslado de Repsol

Repsol tardará 16 meses en construir el pantalán en el puerto exterior de Langosteira que utilizará cuando traslade allí su actividad. El acuerdo firmado hace cinco años entre la empresa y la Autoridad Portuaria para el traslado del puerto petrolero a Langosteira fijaba que la primera fase, que solo incluye la terminal de descarga de crudo, estaría en activo en abril de 2018.

Los inconvenientes surgidos durante la tramitación del proyecto llevaron al Puerto a anunciar primero que la actividad de Repsol comenzaría a lo largo de este año y posteriormente que sería en los primeros meses de 2019.