Bergondo abre la puerta a renunciar a la senda de Vixoi si no hay acuerdo vecinal

El pleno de Bergondo aprobó ayer con los votos a favor del Ejecutivo municipal y la edil no adscrita Tita Sanjurjo y el voto en contra del PP y Veciños inadmitir la petición de revisar de oficio el proyecto constructivo de la senda de Vixoi presentada por un grupo de vecinos afectados por esta obra, en trámite de expropiaciones.

El Gobierno local y la concejala no adscrita basaron su voto en las conclusiones de la secretaria municipal, que no aprecia ninguna causa de nulidad y concluye en su informe en que se trata de un "acto administrativo firme" y que el Concello no incurrió en ninguna irregularidad que justifique la revisión. "Si hoy lo echamos para atrás cometeríamos una ilegalidad", advirtió la alcaldesa, Alejandra Pérez.

El PP y Veciños de Bergondo, que pusieron abogados a disposición de los afectados, votaron en contra de rechazar la revisión y criticaron falta de participación vecinal en la redacción del proyecto. El portavoz del partido independiente y cabeza de lista por el PP en las próximas elecciones, Manuel Fafián, acusó al Gobierno local de ocultar información a los afectados y presentarles el proyecto cuando ya no había posibilidad de alegaciones.

En un pleno abarrotado de vecinos, el Ejecutivo local defendió la legalidad de la tramitación, aunque admitió que "quizás las explicaciones no fueron las suficientes" y abrió la puerta a renunciar a esta actuación si los vecinos no estaban de acuerdo. La alcaldesa afirmó disponer del compromiso de la Diputación de que los 400.000 euros de esta obra se invertirían igualmente en Bergondo: "La decisión será de los vecinos y no de los que vienen aquí a pleno sin saber qué votan", incidió la regidora en alusión a Fafián, al que le recordó que el proyecto constructivo de la senda de Vixoi fue aprobado por unanimidad en el pleno de mayo de 2018. "Ustedes votaron a favor y en ningún momento cuestionaron el proyecto; las propuestas no se aprueban condicionadas", le echó en cara la mandataria, que manifestó su confianza en encauzar la situación y animó a los vecinos a aceptar el asesoramiento técnico de los funcionarios: "Creo que no tuvieron los mejores consejos", les advirtió.

El líder de Veciños y candidato por el PP acusó a la regidora de mentir, recordó que él había presentado un ruego en el pleno en el que se aprobó el proyecto para pedir al Ejecutivo que hablase con los vecinos afectados. Fafián acusó al Gobierno local de ocultar información a los residentes y presentarles el proyecto aprobado sin escuchar sus sugerencias y demandas. " Usted en noviembre les dijo a los vecinos que iba para largo y en febrero llegaron las expropiaciones", le echó en cara a la alcaldesa.

El concejal no adscrito Juan Fariña, ex de Anova que concurrirá por Alternativa dos Veciños en las próximas elecciones, instó a los vecinos a "no dejarse enredar" por "intoxicadores" y les invitó a "retomar el asunto con calma y la información debida".

Finalizado el debate, Manuel Fafián presentó un ruego para instar al Ejecutivo a "paralizar el proceso hasta que haya un consenso con los vecinos". El Ejecutivo y la edil no adscrita votaron en contra de la urgencia al entender que el asunto ya había sido debatido.

Si en algo coinciden todos los partidos y los vecinos es que la senda de Vixoi es un proyecto largamente demandado. El trazado, sin embargo, no convence a parte de los residentes. El futuro del proyecto está en el aire. Vecinos han convocado una protesta el domingo para reclamar cambios.