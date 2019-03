El Concello intenta localizar a 178 deudores, la mayoría por el impuesto de circulación

El Ayuntamiento de Oleiros ha sacado una resolución en la que solicita la comparecencia de vecinos y empresas para que efectúen el pago de distintas deudas tributarias y no tributarias que tienen sin abonar, algunas desde hace varios años. En total son 178 deudores a los que aún no ha logrado notificar al no encontrarlos en sus domicilios. La gran mayoría de estas deudas, cien exactamente, se deben al impago del impuesto de circulación (IVTM), con vecinos que lo adeudan desde 2015. Cinco son costas judiciales sin abonar y seis, por expedientes de limpieza de fincas de forma subsidiaria. Siete reclamaciones a oleirenses se refieren a gastos por la intervención del servicio de Emergencias: accidentes de tráfico, cortes de árboles o incendio urbano. Tasas de las clases de refuerzo escolar, de música o surf o las plusvalían, completan la lista.