Betanzos, Abanca y Afundación fomentan las imágenes de Ruth Anderson en Galicia

Abanca, Afundación y el Concello de Betanzos firman hoy un convenio de colaboración cultural por el cual las tres entidades desarrollan y promueven la exposición Unha mirada de antano: Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia. Los fondos que articulan esta muestra proceden de la prestigiosa institución de Nueva York The Hispanic Society of America, que atesora la colección de arte hispana más importante fuera del territorio español. Las imágenes seleccionadas pertenecen al relato documental que Anderson elaboró durante su viaje de investigación en Galicia entre los años 1924 y 1926 a instancias del fundador de The Hispanic Society of America, el filántropo e hispanista Archer Milton Huntington.