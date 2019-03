Afectados por las Infraestructuras exigen enlazar la ártabra y la A-6

La Asociación de Afectados por las Infraestructuras, con sede en Cambre, prevé presentar mociones en todos los ayuntamientos del área metropolitana coruñesa para exigir que la vía ártabra conecte con la autopista AP-9 sin peaje „contra la previsión que barajan la Xunta y el Ministerio de Fomento„ y que se garantice su continuidad hasta la autovía A-6, compromiso que el PP rechazó este viernes en el Parlamento gallego, donde tumbó una iniciativa del PSOE para reclamar que se comprometa la continuación. La asociación decidirá en una asamblea el martes en el Concello cambrés.

La entidad sostiene que "que esta vía ártabra no responde a los objetivos que le daban sentido, ya que no cohesiona el área; no da servicio ni a Cambre, ni al resto de municipios incluida A Coruña y, por lo tanto, supone un grave despilfarro económico". "Despilfarro por la inversión que ya se ha hecho, pero también por la hipoteca que supone", afirma la asociación, que lamenta que se pondrá peaje a la conexión de la ártabra con la AP-9 "en España este año se hacen gratuitas nueve autopistas. Recuerda, además, que la concesionaria de la autopista, Audasa, "ya ha anunciado que necesitará una ampliación", lo que requerirá "nuevas obras y más expropiaciones, que significarán prolongar la concesión actual". La entidad recuerda que fue "capaz" de diseñar una alternativa "más eficiente" al primer trazado previsto por Cambre, solución aprobada en pleno por unanimidad en 2006 y que la Xunta ha cambiado por el entronque en A Gándara aludiendo a criterios técnicos.