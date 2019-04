Intervención pone reparos a las nóminas de los operarios de la basura subrogados

El pago de las nóminas de los once trabajadores de la basura que fueron subrogados por el Concello de Arteixo el pasado verano se enfrenta a los reparos de la interventora municipal al haber sido incorporados a la plantilla "sin fundamento legal ninguno". Así lo recoge un informe elaborado por la funcionaria encargada de velar por la gestión municipal.

Intervención advierte de que en ningún momento el pleno municipal, órgano que la funcionaria considera que tiene esta competencia, decretó el levantamiento de la suspensión para subrogar a los trabajadores, con lo que ve irregular realizar estos pagos. El regidor, Carlos Calvelo, aprobó la incorporación de este personal a la plantilla mediante una resolución de Alcaldía.

Las nóminas sobre las que ha puesto reparos suspensivos son las que están comprendidas entre agosto, cuando se realizó la subrogación, hasta diciembre. En la misma situación se encuentran los pagos correspondientes a las horas extraordinarias realizadas por los operarios de este servicio municipal.

La interventora municipal de Arteixo rechazó la decisión del Gobierno local de subrogar a once trabajadores de la concesionaria de la recogida de la basura del Consorcio As Mariñas, Cespa, para incorporarlos al nuevo servicio municipal que el Ejecutivo puso en marcha el pasado 1 de agosto.

La funcionaria encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad concluyó que fue una decisión "sin fundamento legal ninguno", ya que considera que el Concello "nunca ha tenido, ni tiene en la actualidad, vínculo contractual ninguno con Cespa", con lo que no puede realizarse ningún tipo de subrogación. El Ejecutivo municipal negó esta argumentación y aseguró que "no es ajeno, ni puede serlo, a la relación contractual por formar parte de la Administración" que adjudicó el contrato de la basura "como órgano de contratación titular de derechos y obligaciones".

Informes contradictorios

El jefe del área de Servizos Xerais elaboró otro informe en el que concluyó que cinco de los once empleados (que trabajaron en el Concello, después fueron subrogados en el Consorcio As Mariñas y han vuelto de nuevo al Ayuntamiento) tendrían derecho a incorporarse a la plantilla municipal. Los otros seis, no.

El informe de la técnico de Personal del Concello concluyó que sí se cumplían las condiciones para realizar la subrogación de los once trabajadores, aunque debía quedar "absolutamente acreditado" que estos trabajadores estaban adscritos "únicamente y exclusivamente" a las rutas de Arteixo.