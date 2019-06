El Concello y la reserva llevan a los escolares de Culleredo "los valores del Xalo"

El Concello de Culleredo desarrolla un plan para "convertir el Monte Xalo en el gran referente natural del área metropolitana". La iniciativa, que realiza en coordinación con la Comunidad de Montes, incluye mejoras en señalización, generación de rutas o espacios como miradores, implantación programas de actividades y apertura de sendas fluviales que lo conecten con la ría de O Burgo. Mientras tramita esas acciones, el Concello lleva "los valores del Xalo a los escolares". En conjunto con la reserva de biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, el alumnado "conoce la riqueza natural y patrimonial de un espacio que tienen en su ayuntamiento". La actividad se realizó ayer en los colegios Ría do Burgo y Vila de Rutis.