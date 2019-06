El Superior ratifica la legalidad del nuevo vial al Carrefour de Iñás

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los once argumentos de la empresa Urbe Activa 2000 contra el Concello de Oleiros por aprobar una modificación puntual del plan parcial del sector industrial de Iñás con el fin de facilitar la construcción de un nuevo acceso al Carrefour paralelo a la Nacional VI, un vial que ya está en funcionamiento desde finales de 2017. Puede recurrir al Supremo.

La empresa que demandó al Concello, a Carrefour y a la Administración General del Estado (por la N-VI) alegó que no existía interés público para este nuevo carril de acceso, alertaba de la falta de un mapa de riesgos naturales, de la reducción del aparcamiento y del incumplimiento de la normativa en materia fluvial por el regato que bordea el centro comercial, y afirmaba que era necesario modificar el proyecto de reparcelación realizado en su día.

El Superior coincide con los criterios que aportó en su día el Concello cuando rechazó las alegaciones iniciales de la empresa. Afirma que sí existía interés público en esta obra, que era la "mejora de la circulación y de la seguridad vial" para "evitar accidentes" que al parecer "reiteradamente se producían en la zona". El concello apuntó que el acceso original al Carrefour no permitía una "excesiva anticipación del conductor" lo generaba "riesgos".

Sobre el mapa de riesgos naturales, el Alto Tribunal recuerda que existía ya un Informe Ambiental Estratégico que la ocupación del polígono no llegaba al 50% y no había impacto ambiental así que no hacía falta un mapa. También defiende que a pesar de la reducción de plazas de aparcamiento, se mantiene el mínimo y nos e incumple el plan general. Respecto a la falta de memoria económica, dice que su mantenimiento es mínimo y no hace falta.

También rechaza que fuese necesario modificar la reparcelación y que se incumpliese la normativa acústica y de Augas.