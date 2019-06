Goretti Sanmartín no repetirá como vicepresidenta de la Diputación. La diputada nacionalista convocó hoy a los medios a una rueda de prensa para hacer balance del mandato provincial y avanzar sus perspectivas de futuro. Sonriente y emocionada, Sanmartín expresó su orgullo por la "transformación radical" impulsada por su formación en la casa provincial durante los últimos cuatro años de gobierno mano a mano con el PSOE. El mandato culmina y avanza que su futuro se centrará ahora en Santiago de Compostela, en hacer una "oposición constructiva" en el municipio del que es concejala y que se enfrenta, dice, a retos "importantísimos".

En un encuentro distendido con periodistas, la aún diputada relató que los principios fueron duros y reconoce que no le desea a nadie "entrar en una institución en pleno agosto", con la administración bajo mínimos por vacaciones. Recuerda esos primeros días con vértigo: "Fueron momentos de muchísima tensión, pensé que no íbamos a ser capaces", confiesa. Recuerda con emoción a su compañera, a la recientemente fallecida Ánxela Franco, que dejó claro que "no podía ser que pasasen cuatro años y que no se notase el paso del BNG por la Diptuación".

Aunque los comienzos fueron difíciles, Sanmartín cree que al final han conseguido "darle una vuelta a todo". Destaca, entre los logros del mandato, la reducción "al mínimo" de las ayudas nominativas, la puesta en marcha del plan único, que unifica varias líneas de subvenciones y que da autonomía a los concellos para decidir su destino y el rescate del servicio de bomberos, que "marcará un antes y un después". Sanmartín se centra especialmente en los logros de las áreas de Cultura y Normalización Lingüística, sus áreas.Conseguir que la cultura no fuese un departamento "aislado" y tejer vínculos con la igualdad de género fueron dos de las metas y destaca el trabajo realizado en ese sentido en artes escénicas, cómic o música a través de diferentes programas y festivales. Promover el uso del gallego con la creación de la primera ordenanza o la puesta en marcha del concurso Quero cantar son otras de las conquistas que destaca en su comparecencia de despedida. Ampliar las ayudas de cultura a "niveles de antes de la crisis", reforzar la Rede Cultural y el apoyo a las asociaciones, son otros de los cambios de los que dice sentirse más orgullosa.

En su adiós como diputada, Goretti Sanmartín destaca también la apuesta del Ejecutivo provincial por rescatar del olvido a los concejales represaliados en 1936 con proyectos como Xeración Perdida. Admite que quedaron temas en el tintero y lamenta que, pese al riguroso trabajo histórico y jurídico realizado por la Xunta Pro Devolución do Pazo que impulsó la Diputación, el Gobierno siga sin interponer la demanda para recuperar este inmueble, propiedad aún de los herederos del dictador. "Estoy segura de que en los próximos meses habrá movimientos", afirma la diputada, que insta al Ejecutivo de Sánchez a mostrar "coraje".

El mandato finaliza y, subraya, se abre una nueva etapa. "Mi prioridad ahora será hacer trabajo municipal en Santiago", concluye Sanmartín, que promete una "oposición constructiva" y una "dedicación completa al Concello".