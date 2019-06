El candidato del PSOE de Cambre dimite por "presiones" de la agrupación provincial para que no se postule a la Alcaldía

Sorpresa en Cambre. El candidato del PSOE a la Alcaldía, Juan Evaristo Rodríguez, ha presentado hoy su renuncia al acta de edil apelando a "presiones" de la agrupación provincial para que no se postule a la Alcaldía. El ya exedil afirma que había llegado a un acuerdo con el resto de las fuerzas progresistas (BNG, EU y Alternativa dos Veciños) para encabezar una candidatura alternativa a la de Unión por Cambre, la lista más votada con ocho ediles. Para que su alternativa prosperase era indispensable el apoyo del PP, dado que el PSOE solo dispone de cuatro concejales, Alternativa de dos Veciños y BNG de dos y EU de uno. "Yo podía tener la alcaldía, tenía el apoyo de todas las fuerzas de izquierda y estoy seguro de que hubiésemos conseguido la mayoría absoluta necesaria, estoy convencido de que el PP me habría dado su apoyo", afirma.

El líder del PSOE de Cambre, socio de UxC y BNG en el mandato que culmina, no oculta su falta de sintonía con García Patiño, al que acusa de actuar con "prepotencia". "Yo creo que la victoria le trastocó un poco y se pasó de frenada, se creía que lo tenía todo asegurado".

Juan Evaristo Rodríguez no ahorra reproches hacia el secretario del PSOE provincial, Valentín González Formoso, y a sus "emisarios", a los que acusa de "presionar" para que invistiesen alcalde a Óscar García Patiño: "Casi parecía que era él su candidato", lamenta el socialista, que no oculta su "mala relación" con Formoso, que atribuye, entre otros extremos, a su apoyo a Gonzalo Caballero y al hecho de que se impusiese al favorito de la agrupación provincial en las primarias.

La crisis, que estalla a solo un día de las primarias, parece allanar definitivamente el camino a la investidura de García Patiño, aunque el PSOE de Cambre no aclara si se postulará o no a la alcaldía. El secretario del PSOE local, Miguel Ángel Gutiérrez, explica que han mantenido un encuentro con UxC para intentar acercar posturas pero que todavía hay "flecos pendientes".