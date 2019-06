La vida en la "selva" de Souto

La parcela lateral de su vivienda se ha convertido en un refugio perfecto para los jabalíes. "Mira, ahí los tienes", denuncia la afectada, que prefiere permanecer en el anonimato, mientras muestra varias fotografías de los cerdos salvajes que acampan junto al muro de su jardín y que posan desafiantes ante el objetivo. "Esto es una selva, está totalmente abandonado", lamenta.

En este rincón de Souto, Carnoedo, no hace falta recurrir al metro para constatar que no se cumple, ni de lejos, la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales. La vivienda está prácticamente rodeada de eucaliptos que no respetan las distancias reglamentarias y la maleza trepa hasta casi ocultar los cierres laterales. "Imagínate que cae un rayo", lamenta la propietaria, que recuerda que en 2015 los eucaliptos llegaron a derribar el tendido eléctrico que sobrevuela su portal. "Tuvieron que venir los bomberos y la policía", relata.

Tiene tres carpetas repletas de escritos que ella y su marido han remitido a Xunta y Concello para reclamar medidas. Su cruzada contra la vegetación invasora que durante los veranos convierte el entorno de su casa en un polvorín comenzó en 2015. Los propietarios de las parcelas situadas en frente de su casa talaron los eucaliptos ese año pero para su sorpresa y desesperación volvieron a replantarlos poco después.

Otros eucaliptos, algo más alejados pero que también incumplen las distancias reglamentarias con la vivienda, llevan muchos años sin el menor contacto con la motosierra.

Las parcelas de los márgenes de la casa, calificadas como de núcleo rural tampoco se limpian desde 2017en el mejor de los casos, denuncian. Por otras, añaden, hace todavía más años que no pasa una desbrozadora.

En su última visita al Concello, el pasado miércoles, la funcionaria de Medio Ambiente apeló a las dificultades de localizar y requerir a los propietarios de varias parcelas de un rodal y el alcalde, Benito Portela, afirmó que acaba de enviar otro requerimiento de limpieza de la maleza a los dueños de unas fincas laterales. "Esa parcela tenía un requerimiento de 2018 que daba un plazo a los propietarios para actuar antes de proceder de oficio y no se hizo nada", incide la afectada mientras revuelve otra vez en sus carpetas de escritos para dar con la notificación.

Los afectados muestran una disposición del Diario Oficial de Galicia del 7 de mayo de 2018 con instrucciones sobre las competencias en materia de limpieza de fincas para cumplir con la ley de montes. "Mira, aquí lo pone muy claro, la competencia sobre la ejecución forzosa corresponde a los concellos y la sancionadora a la Xunta", lee la propietaria, que dice estar harta de llamar a las puertas de las administraciones sin obtener una solución.

"El Concello no cumple sus funciones", critica esta vecina, que lamenta que les obliguen a denunciar a los propietarios que no cumplen la ley. "No somos nosotros los que tenemos que andar denunciando y buscándonos problemas, es algo que tendría que hacer de oficio el Ayuntamiento", critica. Desde el Consistorio apelan a las dificultades para dar con algunos titulares y afirman no "dar abasto" con las denuncias.