Arteixo acuerda mantener el precinto sobre el circuito de autocross de Morás

El Gobierno local de Arteixo ha acordado mantener la orden de precinto sobre el circuito de Morás de forma indefinida "hasta que no se haga efectiva su legalización". Así lo recoge el decreto que ha firmado el alcalde, Carlos Calvelo, tras concluir la investigación que arrancó el pasado año por el desarrollo de la actividad de circuito de autocross sin permiso municipal. La resolución recoge que el "grado de utilización" que realizaba la Peña Autocross Arteixo del recinto "no justifica" el hecho de no pedir licencia municipal. "No se trata de un evento extraordinario, se desarrolla año tras año y cuatro veces al año", afirma el decreto.

La investigación se centró en unas obras que alteraron parte del circuito en 2008 y a la actividad que se desarrolla en el recinto. El Concello da la razón a la Peña Autocross Arteixo en que cualquier delito sobre las obras ya ha caducado, ya que son de hace once años. En el caso de la actividad, considera que no ha prescrito, ya que es un "uso continuado".

La utilización de la instalación de forma seguida en el tiempo no es legal, pero sí de forma extraordinaria, según argumenta el Concello. El concejal de Urbanismo, Alberto Castro, había avanzado hace unas semanas que el circuito de Morás podrá albergar una nueva edición del campeonato de España de autocross este verano. El edil explicó que es viable la celebración de esta prueba deportiva porque se trata de una "utilización esporádica" de la instalación y que la Peña Autocross Arteixo previamente deberá presentar una declaración responsable en el Concello y recibir autorizaciones del Ministerio de Fomento, Augas de Galicia y de Patrimonio.

El Ejecutivo municipal ya tramita el permiso administrativo que permitirá la celebración del campeonato de España de autocross en el circuito de Morás. La disputa de esta carrera está prevista para el fin de semana del 17 y 18 de agosto. La Real Federación de Española de Automovilismo ha solicitado formalmente la autorización para poder celebrar esta prueba deportiva, según informa el Gobierno local.

El Concello acordó el 29 de junio del pasado año precintar el circuito de autocross de Morás tras una denuncia que realizó el que fuera edil de Urbanismo del PSOE entre 2007 y 2011, José Luis Rama, el 8 de junio. Exigió que se cumpliese la orden de precinto del circuito dictada por el Concello en 2008 y que se adoptasen medidas para impedir la celebración de la prueba del campeonato gallego.

Legalización del circuito

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental dio luz verde el pasado verano al plan que propone el Concello para legalizar el circuito de autocross de Morás. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente eximió al plan del procedimiento de evaluación estratégica ordinaria al considerar que esta propuesta no provocará efectos significativos en el medio ambiente.

Los terrenos del ámbito afectado están clasificados como suelo no urbanizable común en las normas subsidiarias de 1995. Con la nueva Lei do Solo han pasado a ser rústicos. El plan tiene como objetivo, sin variar la clasificación del suelo, incluir el circuito en el planeamiento urbanístico municipal.